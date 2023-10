– Det må vi komme tilbake til, sier SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski (SV) til NTB.

Det var i fjor at regjeringen innførte en ekstra høy arbeidsgiveravgift for lønninger på over 750.000 kroner. Grepet er blitt kritisert fra flere hold, og regjeringen har lovet å fjerne det.

Men ikke fra neste år, viser budsjettforslaget som regjeringen kom med fredag.

I stedet sier regjeringen at de «starter utfasingen» ved å heve grensen for når ekstraavgiften slår inn, til 850.000 kroner.

– Jeg syns det er uklokt av regjeringen, for det er en skatt på arbeidsplasser i en tid da vi trenger å holde folk i arbeid. Det er heller ikke en skatt som bidrar til å få ned forskjellene, så den treffer dårlig og burde avskaffes, sier Kaski.

Høyre i heiagjengen

SV er regjeringens foretrukne budsjettpartner, og møter snart regjeringspartiene til forhandlinger om statsbudsjettet.

Finanspolitisk talsperson i Høyre, Tina Bru, lover at hun skal heie på SV om de går inn for å fjerne ekstraavgiften i forhandlingene.

– Ja, da heier jeg på Kari Elisabeth, sier Bru.

Hun frykter at ekstraavgiften aldri vil forsvinne helt.

– Den er virkelig skadelig. Når selv SV ser det, så tenker jeg at da er det gode grunner til å ta en ny fot i bakken og tenke seg om dette er så lurt, sier Bru.

Høyre-nestleder Tina Bru lover å heie på SV og Kaski om de går inn for kutt i den ekstra arbeidsgiveravgiften i budsjettforhandlingene. Foto: Hanna Johre / NTB

Kritikk mot regjeringen

Både LO og NHO har markert seg imot ekstraavgiften, som gir en ekstra milliardregning til norske bedrifter.

Spesielt rammer den bedrifter med høyt utdannede ansatte, som oftest har mer i lønn.

Ordningen har også fått kritikk fordi den griper rett inn i og fordeler pengene som går til lønn i bedriftene, i stedet for at dette avgjøres i lønnsoppgjøret.

Regjeringen har begrunnet avgiften med den krevende økonomiske situasjonen i fjor.

– Alternativet hadde vært å kutte mer på skoler, sykehus og andre områder, sa statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) i fjor høst.

Han har hele tiden understreket at grepet skal være «midlertidig».

Vedum: Ikke stor virkning

Da regjeringen la fram sitt forslag til statsbudsjett fredag, understreket finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) at det fortsatt er sterkt prispress og stramt arbeidsmarked i Norge.

– Det antas derfor at den ekstra arbeidsgiveravgiften ikke har betydelige virkninger i dagens arbeidsmarked, opplyste han.

Regjeringens «utfasing» starter med at innslagspunktet økes fra 750.000 til 850.000.

– Nytt innslagspunkt er om lag 60.000 kroner høyere enn om innslagspunktet kun ble justert opp med forventet lønnsvekst, til om lag 790.000 kroner. Den økte beløpsgrensen på 850.000 kroner innebærer at færre arbeidstakere vil bli omfattet av den ekstra avgiften, opplyser regjeringen.