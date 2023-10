På oktobermålingen i Klassekampen og Nationen bryter Industri- og næringspartiet (INP) for første gang sperregrensen på 4 prosent på Norfaktas målinger for de to avisene. Nå er partiet klart større enn MDG og jevnstore med KrF, som også gjør en god måling.

Partileder Owe Ingemann Waltherzøe i INP sier til Klassekampen at han ikke har planer om å låse seg fast til en blokk i politikken. Det er lite strategisk, mener han.

Ja til olje – nei til vind

– Vi vil jobbe for sakene våre, ikke ideologi. Om vi slutter oss til den ene eller den andre siden, er det basert på hvilke saker vi får gjennomslag for, sier han og peker på et knippe saker som i så fall blir sentrale:

– Å åpne 26. konsesjonsrunde for olje- og gassindustrien, å ta ned vindkraftsatsingen både på land og hav og å få sagt opp EØS-avtalen, sier han.

Om det hadde vært valg i dag, hadde INP kommet inn på Stortinget med seks mandater. På en Opinion-måling 5. oktober fikk INP 4,8 prosent . To dager tidligere, på en TV 2-måling, var resultatet 4,3 prosent.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

I lokalvalget i år fikk partiet inn totalt 248 mandater i 116 av landets kommunestyrer.

Ved siden av INPs oppgang er fremgangen til SV den eneste endringen i oppslutning som er større enn feilmarginen på målingen. Partiet øker fra 8,5 prosent i september til 10,5 prosent nå i oktober.

Høyre straffes ikke

Samtidig ser det ikke ut til at Høyre straffes nevneverdig for habilitets- og aksjebråket rundt Høyre-leder Erna Solberg. Partiet faller bare 1,3 prosentpoeng til 26,5 prosent.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Vi ser at når folk går inn for å stemme, er de opptatt av politiske saker, og det er partiet de stemmer på, ikke personen som representerer det. Når det gjelder det som skjer rundt Erna Solberg nå, kan det være at velgerne forventer at partiet ordner opp, at systemet ordner opp, sier Signe Bock Segaard, valgforsker ved Institutt for samfunnsforskning til Nationen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Hun opplyser at Høyre har høy lojalitet og sier at 76 prosent av dem som stemte Høyre ved stortingsvalget i 2021, ville gjort det i dag.

Knapt borgerlig flertall

Mandatfordelingen gir et knapt flertall til de fire borgerlige partiene med 86 av Stortingets 169 mandater.

Resultatene for alle partiene med endring fra september i parentes:

Høyre 26,5 (-1,3), Ap 21 (+1,2), Frp 12,8 (-0,3), SV 10,5 (+2), Sp 5,5 (-1,4), Venstre 5,6 (-0,6), Rødt 5 (+0,9), MDG 3 (-1), KrF 4,1 (+0,7) og INP 4,1 (+1,9).

Målingen er gjennomført 3. og 4. oktober 2023 av Norfakta på oppdrag for Nationen og Klassekampen. 1004 personer er spurt. Feilmarginen er inntil 3,1 prosentpoeng.