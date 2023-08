AFP-ordningen fører til splittelse i LO

Ifølge en rapport utarbeidet av Actecan for to LO-forbund i privat sektor, sammen med NHO Service og Handel, er AFP-ordningen urettferdig for ansatte i service- og handelsnæringene, skriver Aftenposten.

Avtalefestet pensjon (AFP) er en tidligpensjonsordning som ansatte i private virksomheter kan få fra fylte 62 år, dersom de jobber i en virksomhet med tariffavtale. I dag betaler arbeidsgiverne til i underkant av 900.000 ansatte inn til AFP-ordningen. Men bare i overkant av 100.000 tar ut AFP-pensjonen, skriver avisen.

For to år siden ble LO og NHO enige om overordnede prinsipper i en ny AFP-ordning, men har ikke kommet nærmere noen ny løsning. LO har sagt at de vil ha en ny ordning på plass i løpet av stortingsperioden. Neste års hovedoppgjør er siste mulighet.

Det jobbes i LOs AFP-utvalg for å finne en modell som hele organisasjonen kan akseptere innen LOs representantskapsmøte i februar. LO kan true NHO med streik, men det vil ikke Fellesforbundet gå med på.

Leder i Fellesforbundet, Jørn Eggum, er ikke villig til å ta sine medlemmer ut i streik for en ny ukjent AFP-ordning.

– Jeg, som har flest medlemmer i privat sektor, kan ikke ta ut folk i en streik på grunnlag av noe de ikke vil ha, sier leder i Fellesforbundet, Jørn Eggum, ifølge avisen.

Handel og Kontor-leder Christopher Beckham sier til E24 at han forsikrer at forbundene vil jobbe sammen for en ordning som fungerer best for flest.