– Det ble helt «akutt» for meg. Det slo bare ned i meg, «nok er nok». Jeg kunne rett og slett ikke fortsette i NRK lenger, sier Anne Grosvold i et lengre intervju til VG.

Hun var da 65 år gammel og jobbet i «Dagsnytt 18». Hun kunne valgt å fortsette i rikskringkasteren til hun ble 70 år, men det var aldri aktuelt for henne.

– Jeg er fortsatt helt overbevist om at det var riktig for meg å gjøre det. I «Dagsnytt 18» jobbet jeg med folk som var 30 år yngre enn meg. De var flinke, de var morsommere enn meg, de jobbet fortere enn meg, mens jeg følte at jeg satt igjen i den gamle tradisjonen. Dessuten er jeg hverken kjapp eller morsom, sier hun til VG.

Fra Asia-korrespondent til «Det svakeste ledd»

Anne Grosvold var utenrikskorrespondent i Asia for NRK i tre år. Her i Hongkong i 1995. Foto: Jan Greve / NTB

Hun er fortsatt full av lovord for den tidligere arbeidsgiveren, som hun jobbet i fra 1977 til 2015, kun avbrutt av en periode som informasjonssjef i Justisdepartementet mellom 1987 og 1991.

Grosvold er nå 72 år gammel og sier «Dagsnytt 18» fortsatt er hennes favorittprogram. I NRK var hun også programleder for «Redaksjon 21», talkshowet «Grosvold», det kortlevde spørreprogrammet «Det svakeste ledd» og flere andre programmer. Hun var i tre år på 1990-tallet NRKs korrespondent for Asia, med base i Beijing.

«Det skjønner jeg ingenting av»

Hun ble kjent for sin uredde progrmleder-stil og kunne finne på å svare «det du sier nå, skjønner jeg ingenting av».

– Jeg tenkte ofte at hvis jeg har brukt en hel dag på å forberede meg på hva vi skulle snakke om i programmet – og jeg ikke skjønner hva vedkommende snakker om, da er jeg sannsynligvis ikke alene om det. I stedet for å skyve seerne foran meg, måtte jeg ta det på egen kappe og si at «det du sier nå, det skjønner jeg ingenting av», sier hun til VG.

(Artikkelen fortsetter under bildet).

Grosvold gjør fortsatt enkelte oppdrag som formidler og konferansier. Her intervjuer hun tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland på Arendalsuka i 2022. Foto: Ole Berg-rusten / NTB

Etter at NRK-karrieren ble lagt på hylla, har Grosvold holdt seg flid med en rekke oppdrag som foredragsholder og konferansier. Etter pandemien var over, roet riktignok oppdragene seg.

– Alt var stille, nesten ingen oppdrag. Men det er kanskje en grense for hvor lenge folk gidder å se en gammel kjerring som meg på en scene.

Hun sier hun nå bruker mer tid sammen med ektemannen Truls Bakke og barnebarna.