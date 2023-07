Børde jobbet i NRK fra 1969 til han gikk av med pensjon i 2007. Han var korrespondent i Buenos Aires fra 1984 til 1988, melder rikskringkasteren.

Han dekket også krigene i Afghanistan i 2001 og i Irak i 2003.

Haakon Børde døde på Diakonhjemmet sykehus i Oslo 1. juli etter et kort tids sykeleie. Han etterlater seg kone, to sønner og et barnebarn.

– Veldig god kollega

– Jeg husker Haakon først og fremst som en veldig god kollega. Han var en veteran og legende i utenriksjournalistikken da jeg begynte, og jeg lagde en av mine første TV-saker med ham som mentor. Han tok imot oss unge med et åpent sinn, og det var ikke selvsagt på den tiden, sier NRKs utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen til Medier24.

Han mener Børde satte et solid stempel på NRKs utenriksjournalistikk.

– Journalistisk etterlater han seg en stor arv. Han var en engasjert utenriksjournalist, og vil bli husket blant annet for journalistikken sin fra Latin-Amerika på 1980-tallet. I nyere tid jobbet han både i Afghanistan etter terrorangrepene 11. september 2001 og i Midtøsten under karikaturstriden, sier Falkenberg Mikkelsen.

Gyllen generasjon

Utenriksredaktøren sier at videre at Børdes stemme bar bud om nyheter fra den store verden i en tid da NRK hadde monopol på kringkastede nyheter.

– Han tilhører en gyllen generasjon med utenriksjournalister, sier NRKs utenriksredaktør.

Haakon Børde ble også kjent for den yngre delen av befolkningen da han i 2004 spilte en parodi på seg selv i humorprogrammet Team Antonsen, med Harald Eia, Bård Tufte Johansen, Atle Antonsen og Kristopher Schau.

Børde hadde tidligere journalisterfaring fra Agderposten og NTB.