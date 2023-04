– Vi fikk kraftige økninger fra leverandørene 1. februar, og vi holdt prisene i over ti uker til tross for det, sier kommunikasjonssjef Kristine Arvin i Kiwi til VG.

Til tross for at kjeden hadde kundevekst, sier kommunikasjonssjefen at de ikke kunne holde prisene nede.

– Økt kundevekst har ikke dekket kostnadene, og vi kan ikke selge med store tap over tid. Vi har ikke økt et øre mer enn nødvendig, og kundeveksten har bidratt til at vi ikke trenger å øke prisene så mye, sier Arvin.

Av konkurransehensyn vil hun ikke si noe om hvilke priser som har økt.

Nettavisen omtalte saken først og skriver at Rema 1000 også har økt prisene på flere matvarer.

– Etter en periode med svært lave priser på blant annet Coca-Cola Zero og intens konkurranse i markedet, ble prisen i forrige uke justert til et mer normalt nivå, sier kategori- og innkjøpsdirektør Line Aarnes i Rema 1000 til avisen.

Det samme gjelder Coop, som sier at det ikke er unaturlig at prisene normaliserer seg etter både høye prisøkninger fra leverandører og en periode med priskrig.

– Konkret om hvordan prisene er kan vi ikke kommentere, sier kommunikasjonssjef Bjørn Takle Friis til VG.