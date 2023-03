Det var lenge varslet at matvareprisene ville øke 1. februar. Prisene økte både hos Rema 1000 og Coop Extra, men den tredje lavprisbutikken, Kiwi, valgte å holde prisene nede.

Det førte til at Coop Extra og Rema 1000 snudde og gikk tilbake sine gamle priser.

– Kan ta livet av oss

Det koster Coop dyrt, ifølge kommunikasjonsdirektør Bjørn Takle Friis.

– Vi har fått historisk høye prisøkninger fra leverandøren. Vi blør enormt, og jobber knallhardt for å se hvordan vi kan effektivisere for å holde hodet over vann. Kiwi kan ta livet av oss, og det vet de godt, sier han til VG.

Dagligvarebransjeekspert Ivar Pettersen påpeker at den tøffe konkurransen er gull verdt for forbrukerne, og at ingen nå tør å øke prisene før konkurrentene. Han sier følgende om utspillet til Takle Friis:

– Dette er et rop om hjelp. De har tidligere også anmodet at myndighetene skal gå inn i innkjøpsprisforskjellene. Det er en strategi det, å be om inngrep, sier han til VG.

Ellevill vekst

Kundene har strømmet til Kiwi den siste måneden. Foto: NTB

Kiwi hadde rekordstor kundevekst i februar. Dermed økte markedsandelen til 25,2 prosent. Sammenlignet med februar i fjor er dette en økning på 2,3 prosentpoeng. Det betyr at kjeden har gått forbi Rema 1000.

– Det er nesten så man må klype seg i armen, og vi takker kundene for tilliten de viser oss, sier kommunikasjonssjef i Kiwi Kristine Arvin til Nettavisen.