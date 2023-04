Sjeføkonom: Høy lønnsøkning vil gi høyere rente

Det sier sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Sparebank 1 Markets til VG.

– Desto mer lønningene stiger, desto mer jobb får sentralbanken for å banke inflasjonen tilbake, sier Andreassen.

– Et lønnsoppgjør på over fem prosent betyr økt inflasjon og økte renter fordi mer av inflasjonen blir skapt innenlands, utdyper han.

Mandag la nærmere 25.000 LO- og YS-medlemmer ned arbeidet i protest mot lønnsoppgjøret. Det er første gang siden krigen det er streik i et såkalt mellomoppgjør, der det kun forhandles om lønn.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik sa mandag at et tilbud om en faktisk lønnsøkning på 5,2 prosent ville vært et godt forhandlingsresultat med NHO.

LO-lederen har avvist at LO fikk et tilbud om 5,2 prosents lønnsøkning og avviser at det var et faktisk tilbud om 5,2 prosent i lønnsøkning på bordet da forhandlingene ble brutt.