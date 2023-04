Nordea-direktør: – Svak krone er bra

Den norske kronen har svekket seg med rundt 20 prosent mot euroen og den amerikanske dollaren det siste året.

– For de aller fleste norske selskap er dette veldig gode nyheter. Minst to tredeler av børsnoterte selskap i Norge vil tjene på at krona er svak. Veldig få taper på det, sier Robert Næss, investeringsdirektør i Nordea til Klassekampen.

Norske bedrifter som er avhengig av import fra utlandet, og nordmenn på reise i utlandet, taper på en svak krone.

– Men for konkurranseevnen til norske bedrifter er det bra at krona er svak. Og det er gode nyheter for jobbmarkedene, fordi det blir billigere å ansette folk i Norge, sier Næss.

Direktør Knut E. Sunde for bransje- og industripolitisk avdeling i NHO-foreningen Norsk Industri mener krona er blitt for svak. Når krona er verdt så lite som nå, forårsaker det en rekke andre problemer, som økt inflasjon, mener han.

– Det er forskjell på å barbere seg og å kutte av seg haken. Nå er det en rettmessig frykt for at den svake kronekursen bidrar til at inflasjonen som vi prøver å få ned, holder seg oppe. Effekten av det blir mye støy i lønnsoppgjøret og manglende reallønnsutvikling for folk flest, sier Sunde.