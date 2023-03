Årets sommerferie kan bli uvanlig dyr for nordmenn, advarer eksperter. En ferie til utlandet kan nemlig bli ti prosent dyrere enn fjoråret, skriver TV 2.

Dette skyldes den svake kronekursen. Samtidig er euroen sterk.

– Krona vil fortsette å være svak ettersom rentedifferansen overfor euroen har minket. Vi kommer til å ha kanskje lavere renter enn Europa for første gang siden finanskrisen, sier valutastrateg Dane Cekov i Nordea til TV 2.

I skrivende stund tilsvarer én euro 11,20 norske kroner.

– Jeg tror ikke folk skjønner det

Et annet populært reisemål for nordmenn kan også bli svært kostbart for nordmenn, nemlig USA. Det siste året har dollaren styrket seg kraftig sammenlignet med den norske kronen. Én dollar koster i skrivende stund 10,52 norske kroner.

Torild Moland, redaktør i magasinet Reiselyst, advarer mot USA-ferie.

– USA i sommer er så dyrt. Jeg tror ikke folk skjønner det, sier hun til TV 2.

Ifølge Moland må du bla opp 450 kroner hvis du skal ha en hamburger og cola på restaurant. Hun nevner Tyrkia, Nord-Makedonia, Albania og Polen som billige destinasjoner.

1,8 millioner planlegger utenlands ferie

Advarselen kommer etter et år hvor blant annet matprisene, strømprisene og renten har økt kraftig.

Nylig viste en undersøkelse for Fremtind at endringer i økonomien påvirker årets reiseplaner for over fire av ti nordmenn. Halvparten av de som oppgir dette velger et lavere budsjett på feriereisen. To prosent sier at de dropper reiseforsikring.

1,8 millioner nordmenn oppgir at de planlegger å reise utenlands i sommerferien, mens nær én million nordmenn dropper utenlandsreisen i år, ifølge undersøkelsen.