Ifølge Alzheimer’s Research UK (Aruk), Storbritannias største veldedige økonomiske bidragsyter til demensforskning, er flesteparten av oss for dårlige til å ta grep som reduserer risikoen for å utvikle demens senere i livet.

– Det er nok riktig det, men det er ikke noe annerledes enn andre ting vi kan gjøre noe med. Det ble jobbet med store kampanjer for å få folk til å slutte å røyke, men det hjalp ikke så mye, sier Geir Selbæk til ABC Nyheter.

I 2018 delte kong Harald ut Demensforskningsprisen til professor Geir Selbæk. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Selbæk er forskningssjef ved Nasjonalt senter for aldring og helse og professor ved geriatrisk avdeling på Oslo universitetssykehus.

12 grep du kan ta

I et forsøk på å få flere til å ta gode valg som kan hjelpe dem med å redusere risikoen for å utvikle demens, som de omtaler som den mest fryktede konsekvensen av å bli eldre, lister Aruk opp tolv grep man kan ta.

Disse tolv tipsene skal redusere risikoen for å utvikle demens:

Få minst syv timer søvn om natten

Jevnlig utfordring av hjernen

Jobbe for god psykisk helse

Være sosialt aktiv

Ta vare på hørselen

Spis en balansert diett

Hold deg fysisk aktiv

Ikke røyk

Ansvarlig alkoholinntak

Bevare gode kolesterolverdier

Vedlikeholde et sunt blodtrykk

Håndtere diabetes så godt som mulig

De tolv punktene er gjengitt av Sky News.

Selbæk er kjent med de tolv nevnte punktene, og bekrefter overfor ABC Nyheter at livsstilsvalg er med på å bidra til om man har en større sjanse for å utvikle demens eller ikke.

– Livsstil betyr mer enn gener, sier han.

– 40 prosent kan endres

Rundt 40 prosent av demenstilfellene i verden skal være koblet til livsstilsfaktorer. Dersom man gjør endringer i sine livsstilsvalg, hevder Aruk at de 40 prosentene av demenstilfeller kan endres.

– Det finnes noen som er genetisk skjebnebestemt til å utvikle demens, men vi vet at opp til 40 prosent av risikoen for demens på verdensbasis kan endres. Det er avgjørende at vi gjør alt vi kan, både som individer og samfunn, for å redusere risikoen vår, sier professor Jonathan Scott ifølge Sky News. Han er helsedirektør i Aruk.

Selbæk erkjenner at 40 prosent er et veldig høyt tall, men presiserer at dette kun er i teorien. Det er flere faktorer som spiller inn, som gjør at vi ikke greier å gjennomføre alle disse livsstilsendringene.

– Man kan ikke fjerne depresjon, for eksempel. Men om det kun hadde vært snakk om fem prosent, og ikke 40, hadde det vært astronomiske tall, så mye demens det er i verden, sier han.

Kraftig økning i vente

Ifølge Helsedirektoratet er ikke demens en enkeltsykdom, men et syndrom som er et resultat av ulike sykdommer eller skader i hjernen.

Over 100.000 personer lever med demens i Norge i dag. På verdensbasis er lever over 57 millioner mennesker med demens, og ifølge tall fra Alzheimer’s Disease International utvikles det et nytt tilfelle av sykdommen hvert tredje sekund.

På grunn av et økende antall eldre, har forskere estimert at 150 millioner mennesker kan være demente innen 2050.