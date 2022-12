De siste årene har ultraprosessert mat fått mer og mer omtale, og de utallige variantene man kan finne i dagligvarebutikkene har fått mer og mer plass.

Vi har vel alle falt for det. Etter en lang arbeidsuke er det lett å finne seg selv i frysedisken med et ganske heftig utvalg frossenpizza. En burger med pommes frites eller en rask og enkel pølse på vei hjem er også et enkelt og fristende alternativ for mange.

I mange land utgjør denne typen mat over halvparten av kostholdet til befolkningen.

Øker faren for kognitiv svikt

Ultraprosessert mat Ultraprosessert mat er industriprodusert mat som inneholder stoffer du typisk ikke finner på kjøkkenet. Mange av ingrediensene er tatt ut av de opprinnelige råvarene, bearbeidet, og satt sammen til fristende, velsmakende og langtidsholdbare produkter. Ofte vedd hjelp av fargestoffer, overflatemidler og konserveringsmidler. De som inntar mye slik mat og drikke, har høyere risiko for blant annet overvekt og fedme, hjerte- og karsykdommer, diabetes type 2 og kreft.

I en ny studie, som er publisert i det akademiske tidsskriftet Jama Neurology, har forskere fulgt dietten til over 10.000 individer over en periode på åtte år. Målet med undersøkelsen var å se om inntak av ultraprosessert mat kan assosieres med kognitiv svikt.

Studien delte deltakerne inn i to grupper. Den ene gruppen fulgte et kosthold der over 20 prosent av deres daglige kaloriinntak kom fra ultraprosessert mat, mens den andre gruppen holdt seg under 20 prosent. Gjennom studieperioden ble deltakerne testet i hukommelse, gjenkjenning av ord og diverse tester av verbal ordflyt.

Øker faren for Alzheimer

Resultatet viste at et høyere inntak av ultraprosessert mat kan føre til kognitiv svikt blant voksne. Gruppen med et høyere inntak av ultraprosessert mat hadde en 28 prosent raskere rate av kognitiv svikt og en 25 prosent raskere rate av nedgang i eksekutive funksjoner.

Eksekutive funksjoner er en betegnelse innen psykologi og psykiatri for en persons evne til problemløsning, planlegging, gjennomføring av oppgaver og regulering av atferd.

Doktor Rudy Tanzi fra den nevrologiske avdelingen ved Harvards medisinske skole, sier ifølge CNN at ultraprosessert mat, som er praktisk fordi det lages så raskt, ofte ender opp med å bytte ut mat med et høyt innhold av plantefiber. Plantefiber er viktig for å vedlikeholde den sunne balansen av de mange milliardene med bakterier som lever i magen vår.

– Dette er spesielt viktig for hjernens helse og for å redusere risikoen for aldersrelaterte sykdommer som Alzheimer, sier Tanzi.

– Dårlig for hjernen

Studien konkluderer med at sjansen for kognitiv svikt kan øke dersom mer enn 20 prosent av ditt daglige kaloriinntak kommer fra ultraprosessert mat.

Så med et inntak av 2000 kalorier daglig, hvor 400 av dem kommer fra ultraprosessert mat, er du altså i faresonen. Til info: En vanlig Grandiosa inneholder over 1200 kalorier.

– Funnene er robuste nok til at vi kan konkludere med at ultraprosessert mat antagelig er dårlig for hjernene våre, sier doktor David Katz, ifølge CNN.

En interessant vri

Studien oppdaget derimot at hos dem som generelt hadde et godt kosthold, med et stort inntak av uprosessert mat, frukt og grønnsaker, gryn og andre sunne kilder til protein, var faren for kognitiv svikt borte, til tross for et daglig inntak av noe ultraprosessert mat.

Ved å kontre inntaket av ultraprosessert mat med et generelt godt kosthold, vil altså faren for kognitiv svikt forsvinne.

– Folk må være klar over at de bør lage mer mat fra bunnen av. Det er verdt det, fordi du beskytter hjerte og reduserer faren for demens og Alzheimer, sier doktor Claudia Suemoto, en av forskerne som har jobbet med studien.

Påvirker også barn

NRK omtalte tidligere i høst en studie som har sett på hvilken effekt ultraprosessert mat kan ha på den yngre generasjonen som vokser opp.

Resultatene i studien viste at barn i alderen 3-5 år, som hadde et høyt inntak av ultraprosessert mat, hadde dårligere motorikk enn andre. Ved 15-års alderen så forskerne også at ungdommene var i fysisk dårligere form.

Også blant gravide kan man se at slik mat påvirker fosteret og dets utvikling.