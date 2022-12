I et lengre intervju med VG sier Christian Ringnes (68) at synet av den lange køen av folk som venter på mat utenfor Fattighuset er hjerteskjærende.

Ringnes er selv blant landets rikeste og ifølge ham selv betaler han «uhorvelig mye i skatt» og kaller seg selv «en av statens melkekuer». I VG tar han til orde for krisepakker til de fattigste.

– Den krisen vi nå er oppe i, er ikke en fordelingskrise, men en fattigdomskrise. Jeg mener staten må ta det innover seg og gi mer til de fattige, sier Ringnes til VG.

Han mener regjeringen bør gi 4.000 kroner hver måned til de 200.000 fattigste, mens de 200.000 nest fattigste bør få 2000 kroner ekstra hver måned.

Ta pengene fra oljefondet

Ifølge eiendomsinvestoren vil dette koste staten 14,4 milliarder kroner i året og gjøre en betydelig forskjell for de med dårligst råd.

Han vil derimot ikke betale enda mer skatt for disse pengene, de mener han bør tas fra Statens pensjonsfond utland, bedre kjent som oljefondet.

– Argumentene mot vil være at disse tilskuddene driver inflasjonen, men at fattige får kjøpe mat gjør i meget begrenset grad det. Og så er det at vi forsyner oss av fremtidige generasjoner, men her må man være villig til å ta noe av det, for å hjelpe noen i dag som har det ordentlig dårlig, sier han.

Forstår skatteflyktningene

Selv skal Ringnes ha donert en sum penger til Fattighuset, han vil ikke ut med hvor mye. Ifølge skattelistene var inntektene hans på godt over 20 millioner kroner i fjor. Selv om han selv ikke vurderer å gjøre som en stadig økende gruppe milliardærer å flytte til Sveits for å unngå de økte formueskattene, så sier han at han forstår de som velger å flytte.

– Det er en grunn til at de flytter til Sveits. Det er et sterkt signal om at nå er skruen blitt strammet for hardt. Regjeringen risikerer å drepe kua som produserer melken. Vi bør ikke bare leve av olje og gass.