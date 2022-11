Støre får fattigdomsrefs av sine egne: – Folk har ikke tid å vente

– Vi får nok sende nok et brev til den mannen, sier leder Mimmi Kvisvik i LO-forbundet Fellesorganisasjonen (FO), som organiserer sosialarbeidere, til NTB.

Onsdag kveld klinket hun til med en tydelig beskjed til statsministeren fra talerstolen på LOs kartellkonferanse i Gol. Men hun opplever ikke at Støre tok poenget.

– Det er ikke sånn at jo fattigere du er, jo raskere kommer du i jobb. Hvis du ikke får økonomien din til å gå rundt, er det vanskelig å finne krefter til kompetanseheving og omfattende jobbsøking, sier Kvisvik, som har jobbet 17 år med arbeidsinkludering.

Fra talerstolen på Gol tegnet hun et dystert bilde av situasjonen for dem som nå sliter som verst, med Støre som tilhører.

– Når det er sånn at fattige heller står i kø for å få gratis mat før de ber om hjelp av det offentlige, da har det offentlige feilet, slo hun fast hun.

– Kommer til kort

LO-toppen konstaterte at velferdsstaten kommer til kort, og at folk ikke får den hjelpen de trenger.

– Ikke fordi Nav har bestemt at de ikke ønsker å hjelpe. Ikke fordi at de ansatte ikke ønsker å strekke seg. Men fordi politikken og samfunnet har strammet til over flere år. Lavere ytelser, høyere krav, strengere arbeidslinje, låste dører, utilgjengelig Nav, sa Kvisvik.

Under pandemien fikk kommunene beskjed om å stille færre krav og sette mindre begrensninger ved tildeling av økonomisk sosialhjelp, gjennom en veileder. Kvisvik ber nå om tilsvarende styringssignaler og tilleggsfinansiering.

– Det må vi gjøre uansett risiko for inflasjon, sier hun.

Den såkalte arbeidslinja har flere ganger blitt trukket fram av Støre som argument mot å øke ytelsene for mye. Den går ut på at man vil rigge Nav-systemet slik at folk heller vil arbeide enn å gå på trygd.

– Jeg har ikke møtt noen som ikke egentlig ønsker å arbeide, det er helt avhengig av mulighetene de får og de forutsetningene de har, sier Kvisvik.

– Aldri sett det omfanget

En annen som tok opp problemstillingen fra talerstolen var Martin Kvalvik, som er leder i NTL UNG og NTL Nav.

– For oss som jobber i Nav, er fattigdom og nød noe vi ser ofte. Men vi har aldri sett det omfanget vi ser nå. Jonas, dette er folkene våre. Dette er folk som vi i arbeiderbevegelsen er til for, folk som nå lever under uverdige forhold, sa han.

Han ba Støre vise forståelse, empati, og handlekraft i møte med den økende fattigdommen.

– Det hjelper ikke at du fremhever at løsningen bare er å komme ut i jobb eller ha en politikk for lavest mulig rente.

– Vi kan ikke leve med at oppfattelsen der ute er at en Arbeiderparti-ledet regjering har en manglende virkelighetsforståelse om vanlige folks økonomiske problemer. Vi er avhengig av at du står opp og bruker hele verktøykassa for å løse utfordringene vi står i, sa han.

Vil hjelpe Støre

Statsministeren svarte på innleggene fra både Kvisvik og Kvalvik i sitt sluttinnlegg for debatten i Gol.

Overfor Kvalvik avviste han at regjeringen ikke forstår hvordan folk har det.

– Jeg kan bekrefte for deg at vi møter og hører de fortellingene vi også, og har forståelse for hva det er. Men jeg mener det fortsatt er veldig viktig å fortsette å jobbe for arbeidssporet, sa han.

Til Kvisvik sa han at regjeringen hele tiden må vurdere en ekstrainnsats for folk på sosialhjelp.

– Men det er viktig å finne den rette balansen, sånn at folk som trenger hjelp, kan leve verdige liv, men samtidig legge til rette for arbeid. Det er ikke noen motsetning i det.

Svarene har ikke beroliget FO-lederen. Hun vil fortsette å mase på Støre om saken:

– Vi vil hjelpe ham videre på veien til en mer helhetlig sosialpolitikk, sier hun til NTB.