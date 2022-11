Ifølge Forsvarsmateriell (FMA) har prosjektet en verdi på rundt åtte milliarder kroner, skriver Forsvarets forum.

I kontrakten, som ble inngått torsdag, er det også en opsjon på ytterligere tre radarer.

– Kampfly, missiler og droner har blitt en viktig del av moderne krigføring. Det er derfor avgjørende at vi har systemer som kan følge med i dette domenet. Ikke bare for oss selv, men også for våre allierte i Nato. De nye radarene vil forbedre synet vårt betraktelig, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) i en pressemelding.

Milepæl

Forsvarets forum skrev i 2019 at de nye radarene skal erstatte de eldste luftovervåkingsradarene i Norge.

– Store deler av dagens sensorstruktur for militær luftromsovervåking nærmer seg utløpet av sin levetid og må oppgraderes for å møte fremtidens lufttrusler. Nå passerer vi en viktig milepæl for prosjektet, sier direktør Gro Jære i Forsvarsmateriell.

De åtte nye radaranleggene skal opprettholde Forsvarets evne til å overvåke norsk og nærliggende luftrom. Den første radaren skal være på plass på Gyrihaugen i Ringerike innen utgangen av 2025. Radarene skal stå ferdig innen 2030.

Fem radaranlegg skal etableres på nye steder, mens tre eksisterende radarstasjoner skal videreføres. Forsvarsmateriell skal sikre seg eiendom i Vardø i Finnmark, Vestvågøy i Nordland, Orkland og Namsos i Trøndelag, Vågsøy i Sogn og Fjordane, Ringerike, Os og Tolga i Hedmark og Bjerkreim og Eigersund i Rogaland.

Det første Nato-landet

– Plasseringen for radarene er valgt ut fra en vurdering av hvordan man med et begrenset antall radarer kan oppnå best mulig overvåking av luftrommet, ifølge FMA.

Forsvarsbygg opplyser at de allerede er i gang med å bygge vei til radaranleggene i Ringerike, Orkdal og Namsos. I Vardø er veibyggingen allerede ferdig.

Lockheed Martin skal bruke norske underleverandører på flere områder av prosjektet.

– Norge er det første Nato-landet som får tilgang til denne radarteknologien, sier visedirektør Chandra Marshall for radar- og sensorsystemer hos Lockheed Martin.