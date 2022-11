Forsvarsviljen øker blant folk – verneplikten står sterkt

Oppslutningen om Forsvaret er høy her i landet. Ni av ti spurte mener at Norge bør ha et militært forsvar.

Når det gjelder verneplikt er de eldste mer positive enn de yngre. I aldersgruppen over 56 år svarer hele 91 prosent ja til verneplikt. Verneplikten har lavest oppslutning hos MDG og SVs velgere med henholdsvis 58 og 61 prosent. Oppslutningen er høyest er den hos KrF og Høyre med 95 og 93 prosent.

Men inntrykket av kvaliteten på Forsvaret har falt noe siden i fjor. I år svarer 45 prosent av de spurte at kvaliteten på Forsvaret er «svært god» eller «ganske god». I 2021 var denne andelen 62 prosent.

Samtidig øker viljen til å bruke mer penger på Forsvaret. I år svarer 44 prosent av de spurte at forsvarsbudsjettet er for lite. I fjor mente 36 prosent det samme. Her er det en tydelig kjønnsforskjell, der 56 prosent av mennene, men bare 32 prosent av kvinnene, mener vi bruker for lite penger på forsvar.

På spørsmålet om Norge bør forsvare seg militært, selv om utfallet er usikkert, svarer hele 87 prosent ja. I fjor var andelen 80 prosent. Den generelle forsvarsviljen er lavest i Oslo med 81 prosent og høyest i Nord-Norge med 93 prosent.

Oppslutningen om Nato-medlemskapet har også økt det siste året. 84 prosent svarer at Nato bidrar til å trygge Norge. Det er fem prosentpoeng høyere enn i fjor. På spørsmål om Norge bør bidra med styrker i Nato-operasjoner med FN-mandat svarer 72 prosent ja.

Meningsmålingen er gjennomført av Opinion på vegne av Folk og Forsvar i oktober i år og 1.005 personer har svart på spørsmål om sine holdninger til Forsvaret.