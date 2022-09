– Vi er i dialog med våre allierte for å øke tilstedeværelsen i norsk sektor og har takket ja til bidrag fra Tyskland, Frankrike og Storbritannia, sa statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) på en pressekonferanse fredag.

Det skjer i kjølvannet av Nord Stream-lekkasjen, som etter alle solemerker er forårsaket som følge av et sabotasjeangrep.

– Vi har ingen indikasjoner om direkte trusler mot norske olje- og gassinstallasjoner. Det er høy sikkerhet og denne er ytterligere forsterket i samarbeid med norske selskaper. Vi har innført en rekke tiltak, både på militær og sivil side. Den siste uken er beredskapen forsterket ytterligere, sa Støre.

Lørdag besøker Støre oljeplattformen Sleipner i Nordsjøen utenfor Stavanger.

– Jeg skal få orienteringer og møte ansatte på plattformen. De er mange, og de er viktige, sa Støre.

Fordømmer Russlands annektering

I en tale tidligere fredag kunngjorde Russlands president Vladimir Putin at de fire omstridte fylkene nå er en del av Russland og at angrep mot dem vil bli oppfattet som rettet mot Russland selv.

– Annekteringen av de fire regionene Donetsk, Luhansk, Kherson og Zaporizjzja er uten legitimitet. De såkalte folkeavstemningene er gjennomført under militær okkupasjon og er i strid med folkeretten, sa Støre.

Støre sier at Norge fordømmer annekteringen på det sterkeste.

– Ukraina bestemmer innenfor eget lands grenser og har rett til å forsvare seg mot Russlands militære angrep. Den russiske beslutningen endrer ikke på dette. Russland forsøker å skape en energikrise i Europa De har over lang tid skapt usikkerhet og redusert gasstilførselen til Europa. Målet er åpenbart å svekke samholdet og vår støtte til Ukraina, sier Støre.

– Ikke juridisk gyldig

Også utenriksminister Anniken Huitfeldt understreker at folkeavstemningene ikke har noen juridisk gyldighet, og at de ikke kan brukes som grunnlag for å annektere andre lands territorium.

– Norge støtter også en resolusjon i FNs sikkerhetsråd som fordømmer annekteringen, og som Russland forventes å nedlegge veto mot, sier Huitfeldt i en pressemelding.

– Russlands beslutning om å annektere ukrainsk territorium er en fortsettelse av landets gjentatte brudd på folkeretten. Jeg reagerer også på president Putins usanne beskyldninger mot Vesten. Sannheten er at det er Russland som har startet, og bare Russland som kan stanse denne meningsløse krigen, sier Huitfeldt.

– Meningsløs påstand

Putin har gitt Vesten skylden for den som trolig er et sabotasjeangrep mot gassrørledningene Nord Stream i Østersjøen. På spørsmål om Støre er bekymret for at Putin vil bruke dette som grunnlag for gjengjeldelse, svarer statsministeren:

– Vi må jo notere det president Putin sier, og så får vi analysere det. Det er etter min mening en meningsløs påstand, sier Støre.

Han mener at Russland i disse dager forsøker å avlede oppmerksomheten Russland forsøker å avlede oppmerksomheten bort fra krigen. Det har de imidlertid ikke lyktes med, fastslår Støre.

– Norge og våre allierte fortsetter den politiske, økonomiske og militære støtten til Ukraina.

Fredag kunngjorde regjeringen at det er satt av ytterligere 3 milliarder kroner i militær støtte til Ukraina.