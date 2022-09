Putin undertegnet fredag et presidentdekret som skal friste med forenklet prosess for dem som vil tjenestegjøre i de væpnede styrker for en periode av minst et år, og som deltar i kamper i minst seks måneder.

Utlendinger som blir såret i kamp under denne seksmånedersperioden, og som ikke kan sendes tilbake til fronten, omfattes også av den forenklede saksgangen.

Utspillet kommer en drøy uke etter at Putin kunngjorde utvidet mobilisering av flere hundre tusen russiske menn til krigsinnsats.

Dekretet synes å være myntet på tusener av innbyggere i de tidligere sovjetrepublikkene i Sentral-Asia som bor og arbeider i Russland, ofte under bedre forhold enn de har i sine hjemland.