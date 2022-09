Durek Verrett vant ikke fram mot Se og Hør i PFU

Pressens Faglige Utvalg (PFU) er pressens eget klageorgan. Onsdag behandlet de en klage fra Durek Verrett, også kjent som sjaman Durek.

Saken handlet om et oppslag på ti sider i Se og Hør 17. desember i fjor, hvor Verretts helsetilstand og sykdom ble omtalt. Verrett reagerte på publiseringen av personlige helseopplysninger.

Verrett hadde ikke selv medvirket til saken og takket nei da Se og Hør oppsøkte ham på gata i Los Angeles for å spørre om et intervju.

Veretts sykdom relevant

PFU diskuterte saken grundig, men endte med en felles avgjørelse om at Se og Hørs oppslag ikke er i strid med god presseskikk. I innstillingen viser utvalget til at Veretts sykdom er relevant å opplyse om, sett i lys av at han hevder å kunne helbrede seg selv og at dette er knyttet til hans kommersielle virksomhet.

PFU viser også til at han ved tidligere anledninger har vært åpen om sin helsetilstand, blant annet i en bok fra 2019.

Tvil



PFU-medlem Gunnar Kagge mener Verrett understreker at dette er et helt spesielt tilfelle.

– Hadde dette vært hvilken som helst annen kjendis, politiker eller idrettsutøver, så hadde det vært en soleklar fellelse. Det går på forretningsmodellen hans om krasjer og gjør det til noe helt annet, sier Kagge, ifølge Medier24.

PFU-medlem Ingrid Rosendorf Joys mener det er en vanskelig sak, men tvilte seg frem til at Se og Hørs publisering ikke brøt med Vær Varsom-plakaten.

– Det er på grunn av forretningen hans; at han kan enten helbrede folk eller bidra til at folk blir friske. For meg er det likevel litt på grensen, sier Rosendorf Joys, som slutter seg til flere av de som har uttalt seg om at, sier hun.