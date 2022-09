– Generelt på spørsmål om alternativ medisin, er vår klare oppfordring å forholde seg til skolemedisin, sa leder Bente Nordahl Langsø i Epilepsiforbundet, da det onsdag ble kjent at de i 2020 avsluttet samarbeidet med Märtha Louise som følge av hennes forhold til Durek Verrett.

Nå svarer Verrett at han aldri har avvist skolemedisin, til tross for sine tidligere uttalelser om at en medaljong hjalp han da han fikk korona.

– Jeg ville vært dum om jeg avviste skolemedisin, jeg har jo selv blitt reddet av det, skriver Verrett i et svar til VG.

Han setter også et stort spørsmålstegn ved Epilepsiforbundets avgjørelse.

– Har de spurt Märtha hva hun står for? Eller tar de det for gitt hva hun mener uten å spørre henne?

Det har vært mye oppmerksomhet rundt Verretts tidligere uttalelser rundt alternativ medisin, men han understreker at både han og Märtha erkjenner viktigheten av skolemedisin.

– Jeg ville vært død nå uten hjelp fra skolemedisin, skriver han, og sikter til da han selv i åtte år gikk til dialyse for å få transplantert en frisk nyre.

– Dette dreier seg om kulturkrasj, hvor dere leser alt jeg sier med norske briller, men jeg snakker om hvordan det er i USA. Det er to forskjellige ting, derfor har det vært misforståelser, forklarer han.