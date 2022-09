Støre: – Viktig at Putin får klar beskjed

– Det er viktig at Putin får høre i klare ordelag at ingen er ute etter Russland, og at hele begrunnelsen hans for krigen i Ukraina er feil, sier Støre til NRK.

Støre er i New York under FNs hovedforsamling, der statsleder etter statsleder onsdag gikk opp på talerstolen og hamret løs på den russiske presidenten.

– Russland har skamløst krenket FN-pakten, sa USAs president Joe Biden i sin tale til forsamlingen.

– Denne krigen handler om å utslette Ukrainas rett til å eksistere som en stat. Ingen andre enn Russland er ansvarlig for konflikten, slo Biden fast.

Støre advarer på sin side Putin mot å tro at konflikten kan løses med enda mer krig.

– Det må være et spor over til noe annet enn mer ødeleggelse. Putin må få en tydelig beskjed, og så får vi håpe at den beskjeden også kommer fram og blir hørt i Russland, sier han.

Torsdag skal Støre delta på møte i FNs sikkerhetsråd, der også Russlands utenriksminister Sergej Lavrov vil være til stede.

– Det kommer til å bli en ganske tøff og direkte tone, sier Støre, som lover at Norge «kraftfullt» kommer til å ta avstand fra det krigsbildet som Putin har trukket opp med blant annet å mobilisere inntil 300.000 reservister.