Støre: Ingen snarlig løsning på strømkrisen

Regjeringen var mandag i møte med LO og NHO der blant annet kraftsituasjonen var tema. Støre (Ap) sier partene er enige om tre viktige ting.

Det ene er betydningen av å trygge forsyningssikkerheten i Norge.

– Om nødvendig skal det utvikles en ordning som gjør at hvis vannstanden synker under, så blir det stopp i eksporten. Det er et nasjonalt ansvar, det sikrer vi nå, sier Støre.

Enighet om gode strømstøtteordninger

Partene er også enige om å ha gode strømstøtteordninger for husholdningene. Støre sier regjeringen går inn for 90 prosent over 70 øre kilowattimen fra 1. september, men at de skal gå gjennom ordningen og gjøre den mer treffsikker i løpet av høsten.

I tillegg har en ordning for bedriftene blitt diskutert.

– Bedriftene har selv ansvar for å innrette seg i markeder hvor priser går opp og ned. Det er grunnregelen for vår økonomi. Men med en så ekstrem situasjon som vi har hatt i deler av landet nå, så er det grunn til å se på om det trengs ordninger som kan komme noen bedrifter til unnsetning.

Fagfolk fra både regjering, LO og NHO skal nå komme med innspill før partene om noen uker møtes igjen.

Tar den tiden som er nødvendig

Støre sa også at den situasjonen vi nå er i, ser ut til å vare.

– Fordi krigen i Ukraina ikke ser ikke ut til å slutte. Europa har vært avhengig av russisk gass, russisk gass blir borte og Europa velger å frigjøre seg fra dette.

– Det påvirker tilgangen på energi som blir en knapphet i Europa. Det påvirker prisene, sier Støre.

Statsministeren la også vekt på at norsk økonomi nå går veldig bra, og sier at de legger vekt på dette når de ser på ulike ordninger.

– Vi skal ikke gjøre noe nå som skyver på renta, eller som avbryter den situasjonen som ellers er gunstig.

– Det krever stor grad av gjennomtenkthet. Derfor tar vi den tiden som er nødvendig for å lage og vurdere en ordning som er for bedriftene, sa Støre.