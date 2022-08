– Vi får innspill fra Statistisk sentralbyrå (SSB) om hvordan husholdningene har mottatt strømstøtten og hvordan vi bruker strøm. Og med den kunnskapen ønsker vi å gjøre justeringer i ordningen sammen med SV for å gjøre den enda mer treffsikker, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) til NTB.

– SV er vår naturlige samtalepartner på disse spørsmålene. Vi står helt og fullt ved avtalen om å gå igjennom strømstøtteordningen til husholdningene, understreker han.

SV har gitt tydelig uttrykk for et ønske om en tydeligere sosial profil og er bekymret for hvorvidt dagens strømstøtte til husholdningene er god nok. Når Støre nå varsler at støtten blir økt til 90 prosent når strømprisen stiger over 70 øre kilowattimen fra 1. september, er det neppe godt nok for regjeringens foretrukne budsjettpartner.

Overfor NTB karakteriserer fungerende SV-leder Kirsti Bergstø tiltakene til regjeringen som «interessante innspill».

Støre understreker at han ønsker å komme SV i møte på kravet om justeringer i ordningen. SV har blant annet tatt til orde for en fordelingsmessig mer treffsikker, trinnbasert ordning som innebærer at man bare får støtte opp til et visst forbruksnivå.

Får én uke på seg

Regjeringen har gitt seg selv et visst albuerom ved å framskynde økt strømstøtte til husholdningene til 1. september. Det er også klart at regjeringen nå kommer til å etablere en styringsmekanisme som gjør det mulig å begrense strømeksporten for å opprettholde forsyningssikkerheten i Norge.

– Når vannstanden faller i magasinene, og da spesielt i de viktige flerårsmagasinene, til et kritisk lavt nivå, så skal eksporten begrenses. Vi skal jobbe ut rammene for en slik styringsmekanisme i løpet av uka, så nøyaktig hvordan den kommer til å bli må jeg få komme tilbake til, sier olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) til NTB.

Når regjeringen også forsikrer om at det jobbes med konkrete modeller for støtteordning til bedrifter som sliter med høye strømpriser, har Høyre midlertidig trukket kravet om at Stortinget hasteinnkalles for å ta grep om strømsituasjonen.

Istedenfor å samle Stortinget nå, falt presidentskapet dermed ned på en mellomløsning: Regjeringen får én uke på seg til å komme med en tidsplan for de ulike strømtiltakene. Neste tirsdag blir et eventuelt hastemøte vurdert på ny.

– I møtet som regjeringen hadde med de parlamentariske lederne i dag, ble det etterlyst en tidsplan på de ulike tiltakene. Vi etterlyser nå dette fra regjeringen, så vi får det på bordet før neste mandag. Da vil vi vurdere om det er behov for et møte på Stortinget, sier stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap) til NTB.

Høyre: Trenger ikke hastemøte

Høyres energipolitiske talsperson Nikolai Astrup er fornøyd med at regjeringen har lyttet til Høyres krav. Det demper behovet for et ekstraordinært stortingsmøte før åpningen 1. oktober, sier han.

– Vi har ikke noe behov for å ha noe stortingsmøte før regjeringen har gjort jobben. Regjeringen må først gjøre en jobb med en bedriftsordning slik at Stortinget har noe å ta stilling til, sier han til NTB.

Men saken kan bli aktuell igjen.

– Det det er grunnlag for, er å ha et nytt stortingsmøte før oktober der vi tar stilling til en bedriftsstøtteordning. Men da må regjeringen først gjøre en jobb med å utrede innholdet til en slik ordning, sier Astrup.

Frp: – Handlingslammet

Frp-leder Sylvi Listhaug er derimot ikke fornøyd etter Aaslands orientering. Hun mener regjeringen har vært handlingslammet i møte med strømkrisen.

– Vi har en regjering som ikke gjør nok for å hjelpe folk og bedrifter, sier Listhaug, som mener deres forslag om makspris på strøm ville vært det beste.

Hun sier at det nå er vanlige folk som rammes, samt at bedrifter som taper konkurransekraft.

– Energinasjonen Norge bør ha som utgangspunkt at vi har rimelig strøm, og det vil en makspris på 50 øre sørge for, sier hun.

Rødt: Nødvendig med hastemøte

Frp har sammen med Rødt markert seg som de sterkeste kritikerne av regjeringen i strømsaken. Begge partiene ønsker fortsatt hastemøte på Stortinget om situasjonen.

– Regjeringen er mer preget av handlingslammelse enn handlekraft, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes om strømkrisen, og legger til:

– Det er ingen tiltak for å få kontroll på strømprisene. Det er heller ingen tiltak som vil stanse eksporten av kraften ut av landet vårt, sier Moxnes til NTB.