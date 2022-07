Durek Verett, prinsesse Märtha Louises forlovede, skal ha pådratt seg coronasmitte i forbindelse med prinsesse Ingrid Alexanderas 18-årsfeiring i juni. Det melder Se og Hør.

Han har nå tatt til Instagram for å dele hvordan har det. Verett ble nemlig alvorlig syk av coronaviruset, ifølge Se og Hørs kilder.

Mest oppsiktsvekkende er det likevel at sjamanen skal ha nektet å la seg behandle på sykehuset.

– Legene sa jeg måtte ta alle disse «kjemikaliene», de ville jeg skulle bruke en pustemaskin, og alt sånt. Jeg sa «nei!», fordi åndene sa jeg «hadde det jeg trengte for å komme meg gjennom dette», uttaler Verett i videoen.

Dette skal være første gang han har hatt corona og sjamanen selv hevder det var åndene som bestemte at han skulle få det.

– Jeg er en arbeidsnarkoman, jeg er alltid der for andre, jeg bruker alltid all energien min på å gi og gi. Jeg må ta en pause og fokusere på meg, og mine rutiner. Jeg må gjøre pusteøvelser, meditere og lytte til forfedrene for å bli bedre for meg selv, og for folket, forteller Verett.