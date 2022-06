Under et intervju med den irske TV-kanalen Virgin i 2019 ga Durek Verrett utrykk for at kvinner med det han omtalte som «for mange sexpartnere» fikk et fysisk avtrykk på innsiden av vagina. Han hevdet også at han var i besittelse av egenskaper som kunne «rense» kvinner med mange sexpartnere.

– Det er visse avtrykk som kvinner får på innsiden av vagina når de har for mange sexpartnere. Det trenger de å rense ut. Det tilbyr jeg øvelser for , sa Verret den gang.

Uttalelsen avstedkom kraftige reaksjoner, både fra helsefaglig og kvinnepolitisk hold.

Nå har sjamanen, som forrige uke forlovet seg med prinsesse Märtha Louise, uttalt seg på nytt om det kontroversielle emnet og hevder at det såkalte «vaginamerket» er av en følelsesmessig og energimessig karakter.

– De gjør et poeng ut av det for å høres kløktige ut, men de har ikke engang spurt meg om hva jeg mener. Selvfølgelig får du ikke et fysisk avtrykk i vaginaen av å ha sex med menn, fordi det er en følelsesmessig, energimessig ting, sier Verrett til VG.

Reptiluttalelse var tull

Uttalelsen om merker i vagina som følge av mange mannlige sexpartnere er ikke den eneste kontroversielle uttalelsen Verrett korrigerer i kjølvannet av forlovelsen. Tidligere har den selverklærte sjamanen blant annet stått frem som reptil på bildedelingstjenesten Instagram. Nå hevder Verrett at påstanden om at han var en hybrid av Andromedia og romøgle bare var tull.

– En venn av meg lagde et veddemål for å se hva som skjedde dersom jeg la ut noe på Instagram, for deretter ta det ned igjen, for å se om pressen kommenterte påstandene om at jeg er en øgle, sier Verrett til VG.

Men øgle-uttalelsen er ikke helt uforankret. Det at noen mennesker er reptiler, er en etablert konspirasjonsteori. Den verdenskjente konspirasjonsteoretikeren David Icke hevder blant mye annet at verden styres av øgler fra verdensrommet og at flere mektige mennesker på jorden er hybrider mellom mennesker og øgler, deriblant den britiske kongefamilien.

Gjennom dette Instagram-innlegget sto Durek Verrett frem som reptil. Nå hevder han at det hele bare var tull. Foto: Skjermdump fra Durek Verretts Instagram mandag 4. oktober 2021.

– Ikke dumt å moderere seg litt



Kongehusekspert Caroline Vagle. Foto: Espen Solli

Se og Hørs kongehusekspert Caroline Vagle sier til ABC Nyheter at rettelsene Verrett nå kommer med på tidligere uttalelser kan være en følge av råd fra kongefamilien.

– Jeg vil tro at han har fått noen råd av prinsesse Märtha Louise og resten av familien om hvordan det er lurt å kommunisere nå som han skal bli en del av familien. Det at han moderer seg når det gjelder disse uttalelsene kan tyde på at han prøver å tilpasse seg den nye rollen, sier Vagle til ABC Nyheter.

– Vi må ha rom for det som er annerledes, men kontroversielle utsagn må bli motsagt. Det er nok ikke dumt å moderere seg litt, sier hun når hun blir presentert for vaginamerkepåstanden og Instagram-innlegget.