Støre mener samtalen om 22. juli har blitt bedre etter tiårsmarkeringen

– I fjor snakket vi, kanskje for første gang, sant om 22. juli. Vi fikk sagt det tydelig, og det ble hørt og forstått at angrepet var en politisk motivert handling, målrettet mot AUF og Arbeiderpartiet, sa statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) i talen sin under minnemarkeringen på Utøya fredag.

Støre sa at det er viktig å forsette å snakke om hva som faktisk skjedde og forårsaket terrorangrepet for elleve år siden.

– Det var og er sant. At ungdom ble drept fordi de ville forandre samfunnet. Vårt svar har vært og må være å kjempe videre. For de idealene vi tror på. For frihet, solidaritet og rettferdighet, sa han.

Det er elleve år siden 77 mennesker ble drept i to terrorangrep 22. juli 2011. Åtte mennesker ble drept i regjeringskvartalet, og 69 ble drept på AUFs sommerleir på Utøya.

– Sorgen preger oss fortsatt

Overlevende, etterlatte og offisielle representanter var samlet på minnemarkeringen på øya fredag ettermiddag. Der ble det lagt ned blomster, og alle navnene på de drepte ble lest opp. Støre startet sin tale med å understreke at det alltid er godt å samles på øya.

– Spesielt på dager der vi minnes noe så vondt som 22 juli, er det godt å være sammen. I dag var det spesielt fint å reise ut til øya fra landsiden, der minnesmerket endelig er innviet. Elleve år etter 2011 vet vi dette: 22. juli vil alltid handle om å minnes de drepte og å vise solidaritet med etterlatte og overlevende. Alltid. Sorgen preger oss fortsatt.

Statsminister Jonas Gahr Støre roste AUF og Støttegruppa under minnemarkeringen på Utøya, 11 år etter terrorangrepet 22. Juli 2011. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB

Etterlyste hjelp

Regitze Schäffer Botnen i Støttegruppa etter 22. juli mener mange overlevende etter terrorangrepet ikke har fått den hjelpen de trenger.

– Hjelpeapparatet var ikke rigget for å ta seg av de overlevende fra Utøya, og erfaring viser at mange kommuner har gjort svært lite for å bli bedre, sa hun under minnearrangementet.

Hun overlevde terrorangrepet på Utøya for 11 år siden og la vekt på at hun kjenner mange som fremdeles sliter med traumer.

Oslo-skytingen preget markeringen

Flere trakk paralleller til skytingen i Oslo tidligere denne sommeren. AUF-leder Astrid Hoem sa at AUF og skeive har et spesielt bånd.

– Det er et spesielt bånd mellom Utøya og den skeive bevegelsen. Det var her Skeiv Ungdom ble stiftet. Det var denne øya som ble kalt «homoøya» da foreningen Fri hadde sommerleirene sine her.

Skytingen i Oslo 25. juni i år gjør at bevegelsene knytter et nytt og dystert bånd, påpekte AUF-lederen.

– Å bli rammet av terror der vi føler oss mest trygge, sa hun.

– Vondt og vakkert

Også tidligere statsminister Jens Stoltenberg trakk fram skytingen i Oslo.

– Det er ulike angrep, men det handler om det samme, nemlig at vi ikke ønsker et samfunn der vi er redde. Vi ønsker et samfunn der vi er trygge. Der vi kan leve de livene vi ønsker, enten det er på politiske sommerleirer eller feiring av pride, sier Stoltenberg, som i dag er Nato-generalsekretær.

Han sa det var vondt og vakkert å være der.

– Det er vondt fordi vi minnes grusomhetene som skjedde her 22. juli for elleve år siden. Men også vakkert fordi dette er et fantastisk sted og det er mennesker her som støtter og støtter hverandre. Det er godt å være her sammen med de menneskene.