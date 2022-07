Stoltenberg: – Vondt og vakkert å være på Utøya

– Det er vondt fordi vi minnes grusomhetene som skjedde her 22. juli for elleve år siden. Men også vakkert fordi dette er et fantastisk sted og det er mennesker her som støtter og støtter hverandre. Det er godt å være her sammen med de menneskene.

Han sier at det er viktig å aldri tie og aldri glemme, og trekker paralleller mellom 22. juli, angrepet i Al-Noor-moskeen og skytingen i Oslo 25. juni.

– Det er ulike angrep, men det handler om det samme, nemlig at vi ikke ønsker et samfunn der vi er redde. Vi ønsker et samfunn der vi er trygge. Der vi kan leve de livene vi ønsker, enten det er på politiske sommerleirer eller feiring av pride, sier Stoltenberg, som i dag er Nato-generalsekretær.