Tryvannstårnet i Oslo skal selges

Tårnets fremtid har lenge vært uklar. Alternativer som har blitt undersøkt, inkluderer både salg, rehabilitering og riving. I forrige måned anbefalte Bymiljøetaten et salg, og nå har Oslo kommune besluttet å gå for det, skriver NRK.

Når tårnet blir lagt ut for salg og hva prislappen blir, er ennå ikke kjent.

Eiendomsinvestor Christian Ringnes har tidligere uttalt interesse for å kjøpe tårnet og har sagt at han blant annet ønsker å åpne en restaurant der.

Tryvannstårnet ble bygd i 1962 og er 118 meter høyt. Det ligger 529 meter over havet nær Tryvann. Tårnet ble bygd for å sende kringkastingssignaler videre til radio- og fjernsynsomformere i hele Norge. Tårnet ble stengt for besøkende i 2005, og det var slutt for godt i 2017 da FM-nettet ble slokket.