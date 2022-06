Tryvannstårnet, som ble bygd i 1962, er 118 meter høyt og ligger 529 meter over havet nær Tryvann. Tårnet ble bygd i 1962 for å sende kringkastingssignaler videre til radio- og fjernsynsomformere i hele Norge.

Eiendomsinvestor Christian Ringnes sier til NRK han lenge har vurdert å kjøpe tårnet.

– Jeg ser for meg restaurant, kafé og utkikkspunkt for Oslo by. Akkurat som det faktisk var da det åpnet for 50 år siden.

Bakteppe er at Oslo kommune eier nesten 10.000 eiendommer, hvorav om lag 100 står tomme. Nå har kommunen kartlagt dem, og Bymiljøetaten anbefaler blant annet at Tryvannstårent selges.

Men dersom Ringnes kjøper tårnet, får han ikke frie tøyler, understreker byantikvaren.

– Tryvannstårnet er et kulturminne, så det er begrensninger på hva som kan gjøres der. Men det er absolutt muligheter, sier byantikvar Janne Wilberg.

Tårnet ble stengt for besøkende i 2005, og det var slutt for godt i 2017 da FM-nettet ble slokket.