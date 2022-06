– Noe av det fineste med Norge er demokratiet vårt. Det at man kan tro på det vi vil. Det at vi kan si det vi vil. Og det at vi kan være glad i de vi vil, sa prinsessen i sin tale under gallamiddagen på Slottet fredag kveld.

Gjester fra inn- og utland er til stede for å markere prinsessens myndighetsdag, som var 21. januar. Under talen benyttet Norges arveprinsesse anledningen til å reflektere litt over landet vi bor i.

– Vi er heldige som bor i et land som stadig er i utvikling. Der vi har tillit til hverandre og til myndighetene våre. I Norge er vi opptatt av klima. Vi er opptatt av mangfold. Vi opptatt av ytringsfrihet. Og viktigst av alt, så er vi opptatt av å fortsette å finne bedre løsninger enn de vi allerede har, sa prinsessen.

TV-serier og natur

Hun skrøt også av den norske naturen og det norske folk.

– Jeg er så heldig at jeg har fått vokse opp i Norge. Jeg har fått oppleve den fine naturen vår; surf på Unstad, varme sommerdager på Sørlandet og snøkledde fjell i Røldal. Og ikke minst har jeg fått møte mange av de fine menneskene som bor rundt om i landet vårt.

18-årstalen var også full av lovord om familie og venner. Moren, kronprinsesse Mette-Marit, ble trukket fram som en god TV-serie-partner.

– Mamma, vi kan snakke sammen om alt. Takk for at vi kan ligge på sofaen og se på serier sammen, som «Sex and the City». Jeg setter veldig pris på alt du gjør for meg, sa prinsessen, til latter fra gjestene.

Rørt

Faren, kronprins Haakon, ble blant annet takket for å «fikse og ordne» og for å være rolig når de andre ikke er det. Besteforeldrene ble takket for humor, fortellinger og morsomme historier.

Prinsessen røpet også litt om det indre livet om bord på kongeskipet Norge, som kongefamilien ofte bruker på ferier.

– Kjære bestefar, det er så koselig å være sammen med deg. Takk for kveldene på kongeskipet der vi sitter og ser på sport og cowboyfilmer sammen. Og ikke minst takk for at du alltid har en god vits når stemningen er litt laber.

Hun var tydelig rørt under hyllestene til familiemedlemmene. Prinsessens tale ble avsluttet til stor applaus fra gjestene.