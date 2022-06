Kong Harald: – Dere må nok holde ut med meg en stund til

– Jeg har sagt det til deg flere ganger før, Ingrid, men en bestefar har lov til å repetere sitt viktigste råd om og om igjen: Vær deg selv. Og stol på at det er nok – alltid, sa kongen i sin tale under gallamiddagen på Slottet fredag kveld.

Prominente gjester fra inn- og utland er samlet til en coronaforsinket feiring av prinsessens 18-årsdag, som var 21. januar.

– Egentlig var det fint å få feire deg i to omganger – så vi fikk ro til å fordøye alt som skjedde i forbindelse med myndighetsdagen din i januar. For første gang var du med i statsråd, heldigvis uten vetorett – siden man aldri vet hva som kan komme fra en engasjert ung dame som deg, sa kongen til latter fra salen.

Han fortalte at han denne fredagen i januar virkelig kjente på «styrken og tryggheten i at slekt skal følge slekters gang».

– Men dere må nok holde ut med meg en stund til! Og forhåpentligvis kan jeg fremdeles være til hjelp om det er ting du lurer på, kjære Ingrid, sa kongen.

Han understreket viktigheten av at den fremtidige tronarvingen tar seg god tid til skolegang og utdannelse.

– Og ikke glem å leke! Det har i hvert fall jeg god erfaring med selv. Jeg leker, som du vet, mest og best på sjøen. Og der trives heldigvis du også.