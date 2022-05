Politimannen i 30 årene sto tiltalt for to voldtekter, fem tilfeller av misbruk av stillingen til å skaffe seg sex og et grovt brudd på tjenesteplikten.

Han har hele veien nektet straffskyld for alle anklagene.

Aktor krevde ni års fengsel, men mannen ble i tingretten frifunnet for store deler av det han var tiltalt for, skriver TV 2. Men mannen er dømt til fengsel i to år for blant annet grovt uaktsom voldtekt.

Mannens forsvarer Heidi Reisvang sier de er fornøyd med frifinnelsene i dommen, og at de nå skal vurdere anke på de punktene klienten mener er feil.

Påtalemyndigheten sier til TV-kanalen at de skal bruke ankefristen til å grundig gå gjennom dommen og vurdere om de skal anke de postene han er frifunnet for.