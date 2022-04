Mannen i 40-årene ble fremstilt for fengsling i Västmanland tingrett tirsdag ettermiddag.

Kvinnen ble funnet skadd og kraftig nedkjølt i en gruvesjakt fredag, etter at en far og hans barn hørte henne rope om hjelp. Redningsmannskaper klarte å redde henne opp fra gruvesjakten i Norberg, rundt 14 mil nordvest for Stockholm.

Mandag ble den siktede mannen pågrepet i Sør-Sverige, skriver Aftonbladet. Ifølge avisen mener politiet at motivet for ugjerningen er at kvinnen avviste et frieri. Politiet mener mannen deretter voldtok henne og dyttet henne ned i den 25 meter dype sjakten, erfarer avisen.

Det er fortsatt ikke kjent hvor alvorlig skadd kvinnen er. Styrkeleder Lars Johansson ved redningstjenesten, sier hun har hatt flaks som overlevde.

– Det var noe snø i bunnen av sjakten, som kan ha dempet fallet, men det er fortsatt en stor høyde. Det pleier ikke ende så godt når man faller 20 meter, sier Johansson.