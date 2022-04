I sine oppdaterte økonomiske utsikter for Norge skriver banken at det er en «reell risiko» for at Europa ikke lenger får gass fra Russland.

Det vil trolig føre til rekordhøye priser på naturgass, noe som igjen kan kaste eurosonen ut i en resesjon, skriver banken i rapporten som er gjengitt av E24.

– Etterspørsel etter norsk elektrisitet blir da høy. Da vil vi ha ganske høy eksport fra Norge og tappe magasinene. Om det skjer samtidig som vi får lite påfyll, risikerer vi at vi må bremse produksjonen av vannkraft ganske kraftig. Da blir vi avhengig av import – og i mye større grad vindkraft, sier Kyrre Aamdal i DNB Markets, som har skrevet rapporten

– I dette tilfellet kan den norske regjeringen bli tvunget til å starte rasjonering i kraftkrevende industris strømbruk, sier Aamdal.

Russland har allerede stanset gasseksporten til Polen og Bulgaria, og analytikere har varslet en alvorlig energikrise dersom de også stanser eksporten til Tyskland.

– Da blir gass og strøm så dyrt at man må begynne å stenge ned deler av industrien. Da kan det fort bli resesjon i Europa , sa analysesjef Tor Reier Lilleholt i Volue Insight til Dagens Næringsliv onsdag.

Beregninger gjort av analyseselskapet Refinitiv for P4-nyhetene viser at en gjennomsnittsbolig i Sør-Norge kan få strømregninger på rundt 14.700 kroner ut året, selv med strømstøtte.

Sammenlignet med 2020 er det en økning på 9.000 kroner.

– Men det er viktig å påpeke at 2020 var et uvanlig år med svært mye vann i magasinene, sier kraftanalytiker Ole Tom Djupskås til P4.