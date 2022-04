Putins gasskutt gir økte strømpriser i Norge

VG har vært i kontakt med flere eksperter som opplyser at de foreløpige strømprisene for resten av 2022 og neste år så en økning onsdag morgen etter Russland kuttet gasstilførselen til Polen og Bulgaria.

Flere nordmenn kan merke prisøkningen allerede på neste måneds strømregning.

– Markedet åpnet med at strømprisen gikk opp fire-fem øre for resten av dette året og 3,5 øre for neste år. Det skyldes at europeiske strømpriser blir høyere fordi gasskraftkostnadene blir høyere da markedet er usikker på om man faktisk får gassleveranser fra Russland fremover, sier Andreas Myhre til VG. Han er direktør for krafthandel i Entelios, som er heleid av Agder Energi.

– Begynner å bli kritisk

Onsdag morgen ble gasskranene fra Russland til Polen og Bulgaria stengt. Russland begrunner gass-stansen med at Polen og Bulgaria har nektet å betale for gassen i rubler. Som følge av stansen har gassprisene på det europeiske markedet steget med 24 prosent onsdag morgen, ifølge Bloomberg.

Markedet er alltid fremoverskuende og ser for seg flere forskjellige scenarioer. Som en konsekvens av at Russland nå kan kutte gasstilførselen, stiger strømprisene. Ifølge Andreas Myhre har tyske strømpriser med leveranse neste år økt syv prosent siden tirsdag, mens norsk strøm levert neste år gikk opp fem prosent onsdag morgen før det falt litt tilbake. Han tror prisene vil øke enda mer hvis Russland også stanser gassen til Tyskland.

Tor Reier Lilleholt er analysesjef i Volue Insight. Han mener usikkerheten som nå kommer vil løfte strømprisen over lengre tid.

– Det begynner å bli kritisk for neste vinter hvis ikke det skjer noe med værbildet, sier Lilleholt til VG.

Han sikter til at det er lenge siden det har regnet skikkelig i Sør-Norge og at det er lite snø i fjellet til å fylle norske vannmagasiner når vårsmeltingen setter i gang.

– Godt forberedt

Som følge av krigen i Ukraina har EU-landene tatt grep for raskt å bli mindre avhengige av russisk gass.

Parallelt med forsøkene på å kutte kjøp av russisk gass, har det vært bekymring for at russerne skal stenge kranene fullstendig. I forkant av Russlands invasjon fikk EU hjelp fra USA til å finne alternative gassleverandører.

Myndighetene i Polen mener de er godt forberedt på den russiske gass-stansen som nå er blitt en realitet.

– Det vil ikke bli mangel på gass i polske hjem. Siden dag én av krigen har vi gjort det klart at vi er klar for å bli helt uavhengige av Russland, forsikret Polens klimaminister Anna Moskwa tirsdag.

EU: – Utpressing

EU-kommisjonens leder, Ursula von der Leyen, mener Russland forsøker seg på utpressing med gass.

Ifølge von der Leyen vil EU komme med en koordinert respons. Hun forsikrer landene som er berørt, om at unionen står samlet.

– Vi er forberedt på dette scenarioet, skriver von der Leyen på Twitter onsdag.