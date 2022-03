Svindel knyttet til porno er et relativt utbredt fenomen, og det rammer mange, også nordmenn. I fjor ble et hundretalls nordmenn utsatt for utpressing der utpresserne hevdet å være i besittelse av pornografisk videomateriale av ofrene. Det hele foregår gjerne ved at man mottar en e-post eller SMS der svindleren opplyser om at man via webkameraet på PC-en har blitt filmet i private situasjoner og at man må betale svindleren for å hindre at videomaterialet blir publisert på nett.

Det er også kjent at svindlerne kan hevde at svindelofferet har lastet ned barneporno og truer med å offentliggjøre disse opplysningene selv om man ikke har lastet ned slikt innhold. Fenomenet betegnes som svindel fordi i de aller fleste tilfeller besitter ikke svindleren den informasjonen vedkommende hevder å ha.

Nå advarer Telenor om at en ny svindelmetode kan ha fått vind i seilene.

Tilpasser seg nordmenn

Sikkerhetsrådgiver i Telenor Thorbjørn Busch sier til ABC Nyheter at svindlere stadig vekk utvikler nye metoder.

Sikkerhetsrådgiver i Telenor Thorbjørn Busch. Foto: Telenor

– Svindlerne utvikler metodene sine hele tiden, og nå ser vi en ny trend innenfor pornosvindel og svindel generelt. Svindlerne har begynt å ringe opp ofrene og fremstille trusler om offentliggjøring av privat innhold verbalt. Et anrop hvor man snakker med et menneske kan fremstå som vesentlig mer troverdig sammenlignet med e-post og SMS. I motsetning til tidligere tilfeller av oppringninger benytter de seg av numre med landskoder som geografisk og kulturelt ligger nærmere Norge, noe som for enkelte kan gjøre trusselen mer troverdig, sier Busch til ABC Nyheter.

Busch nevner en rekke land numrene fremstilles å ha sitt opphav i, deriblant Sverige, Danmark og Storbritannia. Tidligere har svindelnumrene i større grad hatt mer fjerntliggende opphav, noe som svekker troverdigheten.

– Nordmenn har et forhold til disse landene og da er det større sjans for at nordmenn tar telefonen når svindleren ringer.

Svindlerne tilpasser seg også på et litt mer personlig nivå der alder og kjønn tas i betraktning.

– Svindlere tilpasser seg ofrene sine, og når det gjelder pornosvindel er det unge menn som er mest utsatt. Hvis personen man forsøker å svindle er en eldre kvinne er gjerne innholdet av annen karakter, sier Busch.

Hevder de har dataen din

Ifølge Busch har også svindlerne endret seg når det gjelder innholdet i tilnærmingen. Tidligere hevdet som regel svindlerne at de via webkameraet hadde filmet ofrene sine. Nå hevder svindlerne også at de har tilgang til dataen din, og at de via sine «servere» har sett misbruk fra din PC eller mobil.

– Hvis man mottar en e-post, SMS eller blir oppringt og fremlagt slik informasjon er den mest sannsynlig falsk, opplyser Busch til ABC Nyheter.

Nyttige råd

Her er noen tiltak man kan gjøre for å avsløre og unngå pornosvindel og telefonsvindel generelt:

Sjekk opp nummeret via Google eller andre tjenester som for eksempel Telefonterror.no. Hvis nummeret er seriøst er det sannsynlig at man finner i offisielle kanaler.