Innenriksdepartementet, justisdepartementet og helsedepartementet var blant dem som ble rammet, og det samme ble nettsiden til den israelske statsministerens kontor.

En forsvarskilde opplyste til avisen Haaretz at landet sto midt oppe i det største dataangrepet noensinne, men det er ikke kjent hvem som sto bak.

Israels statsminister Naftali Bennett forsøkte seg nylig som mekler i krigen mellom Russland og Ukraina, og det har tidligere blitt gjennomført omfattende dataangrep fra begge de to landene.

Ifølge Haaretz' kilde var det trolig en statlig aktør eller en stor organisasjon som sto bak dataangrepet mot nettsider knyttet til domenet gov.il.

Israels nasjonale data-direktorat bekrefter at landet mandag ble utsatt for et såkalt DDoS-angrep som en kort stund satte en rekke offentlige nettsider ut av spill.

– Alle disse nettsidene er nå oppe igjen, tvitret direktoratet mandag kveld.

Selv om nettsidene er tilgjengelige for brukere i Israel, var de ifølge overvåkingsgruppen NetBlocks ikke tilgjengelige fra andre land mandag kveld.