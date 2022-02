Dreyer, som også har vunnet NRKs realityserie «Norges tøffeste», viste seg å være helt uovervinnelig i det siste hinderet før han kunne titulere seg som vinner av «Farmen kjendis 2022».

– Jeg er en fyr som ikke har gått på skole på ti-tolv år. Og da jeg gikk på skole, var det i friminuttene jeg var engasjert og ikke i timene. Jeg kan ikke pugge den boken der i kveld, sa Isak Dreyer før den avgjørende kunnskapskonkurransen.

I stedet var det nettopp han som viste seg å være det sterkeste kortet da det ene spørsmålet vanskeligere enn det andre ble presentert for de to finaledeltagerne.

– Jeg feiret et kvarters tid etter at jeg vant Farmen. Og det er et halvt år siden, så nå er jeg ferdig, sa Dreyer til VG på finalefesten.

Men ikke alle er like begeistret over årets vinner. TV-profil og programleder Mads Hansen (38) har tidligere uttalt seg kritisk over at flere av deltagerne, deriblant Isak Dreyer, hadde fått inn varer ulovlig på gården.

– En uverdig vinner

Mads Hansen er kritisk til vinneren av «Farmen kjendis». Foto: Tore Meek / NTB Foto: NTB

– Det er ikke noe mer å si enn at det er en ufortjent vinner. En uverdig vinner. Når man jukser såpass inngående og går så all inn for å jukse som Isak gjorde. «Farmen» er basert på tillit, akkurat som en quiz er. Det heter «Kampen for tilværelsen», man skal klare seg på mindre mat og det man får på gården, sier Mads Hansen til Dagbladet, og legger til:

– Og da er det også påfallende at Isak, som har fått og skapt et rykte som en villmarksfyr og tøff fyr som har vunnet «Norges tøffeste», ikke klarer seks uker på «Farmen» engang med den maten man får. Da er du ikke så veldig tøff da, mener Hansen, som selv har ledet «Farmen»på TV 2.

– Umenneskelig hvis jeg ikke hadde syntes at det var surt

Selv om Øyunn Krogh (26) synes det er surt å miste førstepremien på oppløpssiden, er hun likevel glad på motstanderens vegne etter finaletapet.

– Selvfølgelig er det bittert å ryke ved målstreken. Det hadde vært umenneskelig hvis jeg ikke hadde syntes at det var surt. All ære til Isak, jeg unner ham den seieren. Men jeg hadde syntes det ville vært utrolig deilig å ta den fra ham, sier Krogh til TV 2.

– Han spilte utenfor og vant

Hun klandrer heller ikke Dreyer for å ha brukt det enkelte vil kalle skitne triks for å få fordeler underveis i serien, og dermed styrke muligheten for avansement underveis.

– Isak fortjente å vinne i den grad at dette er et spill, du får spille det som du vil. Noen spiller utenfor de gitte reglene, noen spiller innenfor. Han spilte utenfor og vant, oppsummerer 26-åringen.

Vinneren selv skulle etter planen motta en splitter ny Skoda el-bil etter seieren, men skal ha forhandlet seg fram til en annen gevinst i stedet.

– Jeg har ikke fått bil, jeg har fått penger. Bilen som jeg har vunnet kan ikke brukes der jeg bor, forteller Bodø-væringen Isak Dreyer til VG.

– Han burde ikke fått lov til å være med

De øvrige deltagerne mener vinneren er verdig, og at Dreyer skilte seg klart ut.

– Det er nesten litt irriterende fordi alt han har gjort her inne, har han fått til. Han burde ikke fått lov til å være med. Det burde vært en slags sperre over å være for rå inne på en gård, sier Niklas Baarli til Nettavisen.

Realityserien «Farmen kjendis» er blitt sendt på TV 2 siden 2017. I motsetning til den opprinnelige serien, så består deltakerne av etablerte norske kjendiser.