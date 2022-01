– Snart er det tid for å stoppe med restriksjoner og massetesting.

Slik åpner epidemiolog og professor Lone Simonsen ved Roskilde universitetet et innlegget i Forskerzonen på Videnskab.dk. Simonsen er mye brukt som coronaekspert i danske medier og har fått kallenavnet «Corona-Lone». Hun er også leder forskningssenteret PandemiX ved universitetet.

Simonsen mener danske myndigheter bør begynne å overveie å gå fra massetesting til smitteovervåkning, som er vanlig ved sesonginfluensa.

Avis: Opphever restriksjonene

Den danske avisa Jyllands-Posten erfarer at statsminister Mette Frederiksen onsdag vil kunngjøre oppheving av alle coronarestriksjoner fra 31. januar.

Avisa erfarer dette fra flere uavhengige kilder.

Frederiksen skal holde pressekonferanse onsdag klokka 18, men en eventuell opphevelse av restriksjonene vil gjelde først fra mandag 31. januar, ifølge Jyllands-Postens opplysninger.

I tillegg til å fjerne restriksjoner skal Frederiksen også ifølge avisa kunngjøre at coronavirus ikke lenger skal kategoriseres som en samfunnskritisk sykdom.

Åpningen skjer i tråd med anbefalinger fra helsefaglige myndigheter.

Tar «alltid» slutt etter ett par år

I innlegget forventer den danske forskningslederen også at den delen av befolkningen som har fått boosterdose, og er under 65 år og uten underliggende sykdom, har fått sitt siste coronavaksine-stikk.

Kanskje må vi ha en ny booster på senåret, som er tilpasset omikronvarianten, men siden så mange av oss blir smittet med omikron for øyeblikket, får vi en naturlig booster. Så det er ikke sikkert at det er nødvendig med et fjerde stikk for oss alle, fremhever hun.

– Jeg tror det letter nå og at vi er på vei ut av pandemifasen. Det er slik historiske influensapandemier har endt, sier hun og utdyper:

– Jeg et er optimistisk menneske. Jeg har forsket på historiske pandemier og har sett at de alltid tar slutt etter ett par år. Influensapandemien i 1918 tok slutt etter to år, påpeker Simonsen.

Nakstad: Kan føre til normalisering

ABC Nyheter har spurt Helsedirektoratet og FHI om de deler den danske epidemiologens fremtidstro.

– Dersom omikronvarianten bare endrer seg i gunstig retning de neste månedene og gjennomgått sykdom viser seg å gi mer varig immunitet enn etter deltavarianten, vil man etter hvert kunne gå mot en normalisering på linje med en sesonginfluensa, fremholder assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad overfor ABC Nyheter.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad fastholder at det fortsatt er mange skjær i sjøen før man kan gå bort fra massetesting og restriksjoner i Norge. Foto: Berit Roald / NTB

WHO-sjefen advarer

Det er likevel et stort men. Nakstad viser til advarslene fra WHOs generalsekretær Tedros Adhanom Ghebreyesus mandag om at forholdene er «ideelle» for nye varianter å dukke opp.

WHOs generalsekretær Tedros Adhanom Ghebreyesus advarer mot å tro at pandemien snart er over. Foto: AP / NTB Foto: NTB

– Potensialet for en mer smittsom og mer dødelig variant er fortsatt svært reelt, advarte WHO-sjefen.

– Det skyldes at smittespredningen aldri har vært større og at viruset da får mange muligheter til å mutere. Derfor er det ikke sikkert vi lander på enten en helt «normal influensasituasjon» eller en vedvarende pandemisituasjon slik vi kjenner den. Kanskje ender vi et sted midt imellom før situasjonen blir helt normalisert i verden, avslutter Nakstad.

Mot flokkimmunitet

Fagdirektør i danske Statens Serum Institutt (SSI), Tyra Grove Krause, fortalte mandag at Danmark kan oppnå flokkimmunitet i løpet av få uker. Dette begrunner hun med et høyt vaksinasjonsnivå kombinert med mye smitte i samfunnet.

– Dette vil bety at smittetallene vil falle, fordi det er vanskeligere for viruset å finne noen å smitte, sier Grove Kruse til dansk TV2.

– Flokkimmunitet betyr ikke at vi aldri mer kan bli smittet, men at vi er ferdige med å risikere alvorlig sykdomsforløp i størstedelen av befolkningen, det vil si de som ikke er eldre eller immunsvekkede, skriver Simonsen.

Per tirsdag morgen hadde FHI ikke besvart ABC Nyheters henvendelse.