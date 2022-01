Det var i november at en fersk variant av coronaviruset dukket opp i Sør-Afrika. Den fikk navnet omikron, og har siden spredt seg til store deler av verden. Det ble tidlig klart at varianten hadde bedre spredningsevne enn tidligere kjente varianter, men at den ikke forårsaket like alvorlig sykdom.

Siden har forskere forsøkt å få klarhet i nøyaktig hva det er som gir varianten bedre evne til å smitte flere folk, og nå viser det seg at teorien deres sannsynligvis ikke stemmer.

Tatt på senga

Forskere har operert med hypotesen at omikron har større viral belastning, altså mengden virus i et gitt volum av væske, som for eksempel i en test-prøve. Ifølge Norsk Helseinformatikk vil virusmengden være avgjørende for hvor lett og hvor lenge en smittet person sprer viruset, men det skulle vise seg at det trolig ikke er dette som er omikrons styrke.

Det ble nemlig funnet en større virusmengde i delta-prøver enn i omikron-prøver. Delta er corona