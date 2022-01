Kjerkol åpner for endring i coronatesting

Det har kommet flere varsku-meldinger de siste dagene om at testsystemet var i ferd med å bryte sammen på grunn av økt smittetrykk.

Helsedirektoratet har anbefalt for regjeringen å kutte ned på kravet til PCR-tester, og at flere heller kan bruke hjemmetester. Kjerkol sier hun ba fagmyndighetene vurdere omlegging av systemet fordi det var utfordrende å få gjennomført testingen.

– Ut fra svaret er det klart at vi nå kan åpne for at de som har fått tre vaksinedoser eller har fått to doser og gjennomgått infeksjon siste tre måneder, ikke trenger å ta en bekreftende PCR-test, sier helseministeren.

Helsedirektoratet og Folkhelseinstituttet skal ha dialog med kommunene og oppdatere anbefalingene om hvem som skal tilbys bekreftende PCR-tester.

Kjerkol oppfordrer samtidig alle som tester positivt på hjemmetest, om å kontakte kommunen sin for å registrere resultatet. Denne egenregistreringen er viktig for at helsemyndighetene skal kunne fortsette å overvåke smittesituasjonen, understreker hun.

Så langt har 132 kommuner en slik løsning, som omfatter til sammen 4 millioner innbyggere. I løpet av kort tid vil KS tilby en tilsvarende løsning for de kommunene som ikke har det, og Helsedirektoratet har fått i oppgave å følge opp dette.