– Jeg mener regjeringen har vært bakpå hele tiden. Den har nok kunnskap nå, sier stortingsrepresentant Henrik Asheim (H) til NRK.

Han mener det er viktig å få svar på hvordan regjeringen mener vi skal leve med coronaviruset før kompensasjonsordningen til næringslivet avsluttes i februar.

– Pandemien er uforutsigbar. Kan hende må tiltak justeres underveis. Men nå er situasjonen den at man ruller tilbake tiltak for bedrifter i februar, for arbeidsfolk i mars og i april kommer man med en strategi for smitteverntiltak. Det burde vært motsatt, sier Asheim.

Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) sier regjeringen vil vurdere behovet for økonomiske støtteordninger i samarbeid med partene i arbeidslivet hvis det kommer nye perioder med innstramninger.

– Nå forlenges flere støtteordninger ut februar, samtidig som vi varsler et mer langsiktig løp for å håndtere effektene av pandemien, sier Vestre.