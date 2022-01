Antall nye innlagte med corona som hovedårsak falt med 23 prosent forrige uke. Trolig fordi omikron gir mildere sykdom og folk er godt beskyttet, ifølge FHIs siste ukesrapport.

– Flere legges inn med coronaviruset som en bidiagnose, altså at det ikke er hovedårsaken til innleggelsen. Årsaken til det er at vi har et høyt smittetrykk i samfunnet. Da er det slik at dersom man blir lagt inn på sykehus av en annen årsak kan det hende at en har coronaviruset i tillegg, sier Vold til NRK.

Varianten ble først påvist i Norge 1. desember i fjor og tok i januar over for delta som den dominerende her til lands.

Avdelingsdirektøren opplyser til kanalen at i alt ti dødsfall i Norge kan knyttes til omikronvarianten.

Det er registrert til sammen 1.412 koronadødsfall per 19. januar. FHI presiserer at det ikke alltid er mulig å vite om pasienten har dødd av eller med covid-19.