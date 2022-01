FHI: Mer smittsom undervariant av omikron øker hurtig i Norge

I rapporten skriver FHI at det var sju påvisninger av varianten 4. januar, men at dette hadde økt til 611 påvisninger 19. januar.

Virusvarianten som kalles BA. 2, er påvist hovedsakelig i Oslo.

Egenskapene til undervarianten er ikke kjent annet enn at denne er mer smittsom enn den originale omikronvarianten (BA. 1) og øker tilsvarende i Danmark og Sverige og kan se ut til å ta over for BA. 1 allerede, ifølge FHI.

Antall innlagte faller

Antall nye innlagte med corona som hovedårsak falt med 23 prosent forrige uke. Trolig fordi omikron gir mildere sykdom og folk er godt beskyttet, ifølge FHI.

– Det er så langt rapportert om 218 nye pasienter innlagt i sykehus med påvist covid-19 i uke 2, hvorav 112 med covid-19 som hovedårsak. Dette er en foreløpig 23 prosents nedgang i nye innleggelser med covid-19 som hovedårsak fra uke 1, skriver FHI i sin siste ukesrapport.

Antall innlagte på intensivavdeling falt også med 42 prosent fra uken før.

FHI skriver at nedgangen sannsynligvis kommer fordi omikronvarianten gir mindre alvorlig sykdom og flere er godt beskyttet gjennom vaksinasjon.

– Antallet innleggelser av personer som er smittet av SARS-CoV-2, men som har en annen hovedårsak til innleggelsen, øker. Det skyldes at det er utbredt smitte i samfunnet, inkludert blant dem som må på sykehus av andre årsaker enn covid-19. Disse pasientene utgjør nå halvparten av de nye innleggelsene, skriver FHI.

R på mellom 1,2 og 1,6

Estimatene viser fortsatt at mange hundre tusen personer trolig vil bli smittet de neste ukene.

– Basert på flere metoder vurderer vi at reproduksjonstallet de siste to ukene har vært mellom 1,2 og 1,6. Dette betyr at trenden i smitte er økende med en doblingstid på mellom 7 og 14 dager, skriver FHI.

Reproduksjonstallet, også kalt R, viser hvor mange hver coronasmittede i snitt smitter videre.