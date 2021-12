Innleggelsestallene i Norge den siste uken har vært de høyeste siden pandemien startet. For ett år siden, 20. desember 2020, var det 138 innlagte coronapasienter i Norge. I dag er 373 coronapasienter innlagt. 75 av pasientene får respiratorbehandling.

Norge befinner seg i det som ser ut som en mye verre periode, til tross for at over 3,9 millioner nordmenn har mottatt to doser av coronavaksinen.

Frykter økning

Trenden de siste månedene har vært at flere og flere legges inn på sykehusene med coronasmitte. Overlege og professor Preben Aavitsland ved FHI er redd dette vil fortsette gjennom julen.

– Vi håper tallene skal flate ut, men frykter omikronvarianten vil spre seg mer og gi en ny økning av innleggelser, sier Aavitsland til ABC Nyheter.

Delta og omikron har en større spredningsevne enn den opprinnelige coronavarianten, ifølge FHI-overlegen.

– Vaksinebeskyttelsen mot smitte svekkes over tid, og de nye variantene omgår i større grad immuniteten etter vaksinasjon. Dermed får viruset mulighet til å nå fram til de uvaksinerte og til de gamle som er utsatt selv med to doser vaksine, sier Aavitsland.

Anthony Fauci, USAs fremste smittevernrådgiver, advarer om at reising i julen vil øke spredningen av omikron, også blant fullvaksinerte.

– Det er ingen tvil om dette. Omikron er ekstraordinær når det kommer til smitte, sier Fauci ifølge BBC.

Juleferien kan gi god effekt

FHI og Aavitsland er ikke enig med Fauci, og tror juleferien i Norge vil ha en positiv effekt ved at det er færre til stede på arbeidsplasser og universiteter.

– Denne positive effekten kan imidlertid bli overskygget av omikronvariantens økte smittsomhet, sier Aavitsland.

Han presiserer at man skal holde seg unna private samlinger og andre mennesker om man har symptomer.

– Følg anbefalingene om antall. Har du mulighet, ta gjerne en selvtest før du kommer hjem.

– Sykehusene vil bli presset

I Europa har blant annet Frankrike, Tyskland og Nederland tatt grep for å begrense smitte i julen. Frankrike og Tyskland har innført flere reiserestriksjoner, mens Nederland har gått inn i en omfattende nedstengning. Her stenges barer, treningssentre, frisører og andre offentlige instanser til 14. januar. I julen får nederlendere kun lov til å ha besøk av fire gjester per husstand.

Amerikanske Anthony Fauci har tidligere uttalt at den hurtige spredningen av omikronvarianten kan gi seriøse konsekvenser for helsetjenestene i USA.

– Hvis det fortsetter slik det ser ut nå, vil sykehusene våre bli veldig presset, sier immunologen.

Nesten 73 prosent av den amerikanske befolkningen har mottatt minst én dose av coronavaksinen, ifølge Centers for Disease Control and Prevention.