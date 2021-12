FHI har overvåket influensasituasjonen i Norge siden uke 40, og sender ut ukerapporter regelmessig.

I uke 43 og i ukene fram til nå har FHI omtalt et «Bangladesh-lignende virus som er en del endret fra virus vi har hatt i Norge tidligere,» skriver Dagbladet.

– Det har endringer i overflateproteinene som gjør at den opparbeidede beskyttelsen vi har fra tidligere infeksjoner med H3N2-influensa ikke vil treffe optimalt. Det betyr at flere kan komme til å bli syke og noen av dem vil kunne få alvorlig sykdom, forklarer Kjersti Rydland, leder for influensavaksinasjonsprogrammet i FHI, til avisen.

De fleste influensavirusene som er påvist i Europa i høst ser ut til å være denne utgaven av viruset, står det i ukerapporten.

Influensavaksinen skal fortsatt være effektiv mot alvorlig sykdom.