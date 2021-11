– Næringslivet i Tromsø har vært veldig positive, konsertarrangører og det øvrige kulturlivet, samt restaurant og servicebransjen. Det er også mye turisme her i Tromsø i november og desember, så den bransjen er også positiv til innføringen, sier Gunnar Wilhelmsen til NTB søndag.

Regjeringen vedtok fredag en forskrift som gjør det mulig for landets kommuner å ta i brukckoronasertifikat for å gi lettelser for blant annet fullvaksinerte. Det eneste som nå gjenstår før ordningen blir iverksatt i Tromsø, er det tekniske.

– Vi har gjort alt det vi skal gjøre, nå venter vi bare på den tekniske løsningen fra departementet, sier Wilhelmsen.

Stort politisk flertall

Ordføreren sier videre at det ikke har vært noen utfordringer med innføringen av passet, og at saken har stort politisk flertall.

– Coronapasset blir innført så fort vi har det tekniske på plass. Beskjeden fra helsedepartementet var at det skulle være det i starten av uka som kommer, sier han.

Nyheten om coronapasset har imidlertid ikke bare blitt mottatt med begeistring fra befolkningen i kommunen. Lørdag ble det avholdt en demonstrasjon mot innføringen i Tromsø sentrum.

– Mine tanker om demonstrasjonen er at det hadde de full rett til, utover det har jeg ingen kommentar, sier ordføreren.

FHI: – Ikke et smittereduserende tiltak

FHI på sin side mener at lokale coronapass ikke er et smittereduserende tiltak. De har liten tro på at coronapasset har effekt på smitten.

– Hensikten er å lette på mer inngripende tiltak, understreker FHI-direktør Camilla Stoltenberg overfor VG.

Hun påpeker at andelen vaksinerte har gått opp siden sist coronasertifikatet var i bruk i Norge.

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad i Helsedirektoratet er derimot mer positiv til den mulige effekten bruk av coronapass kan ha på smitten.

– Coronasertifikat vil ha en smitteeffekt. Selv om det innføres for å leve mer normalt og unngå smitteverntiltak, så vil effekten av det være at du kan gjøre det på en tryggere måte, sier Nakstad.