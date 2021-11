FHI: Coronapass har liten effekt på smitten

I det faglige grunnlaget FHI leverte til regjeringen vurderte de at effekten coronapass kan ha på reduksjon i smitte og innleggelser trolig er liten, dersom test skal være et mulig kriterium for å få grønt pass.

– Hensikten er å lette på mer inngripende tiltak, sier FHI-direktør Camilla Stoltenberg til VG.

Hun påpeker at andelen vaksinerte har gått opp siden sist coronasertifikatet var i bruk i Norge, og at man nå vet at vaksinerte kan smitte videre – selv om risikoen er lavere.

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad i Helsedirektoratet er mer positiv til den mulige effekten bruk av coronapass kan ha på smitten:

– Coronasertifikat vil ha en smitteeffekt. Selv om det innføres for å leve mer normalt og unngå smitteverntiltak, så vil effekten av det være at du kan gjøre det på en tryggere måte, sier Nakstad.