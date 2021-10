Til NRK forteller Johann Olav koss at Tom Hagen var hans første sponsor i skøytekarrieren og at han i mange år har vært en venn av Hagen-familien.

– Det var starten på vårt vennskap. Tom ble veldig viktig for meg på min skøytearena, uten at mange vet det, for han ville ikke ha oppmerksomheten. Han var min første økonomiske sponsor, og han var det helt til jeg la opp i 1994, sier Koss til NRK.

– Jeg er veldig glad i «Lisbeth»

Han beskriver paret som forskjellige, men begge omsorgsfulle for familie og at de ikke brydde seg noe særlig om materielle ting og status, tross formuen til Tom Hagen.

– «Lisbeth» er jo den som skaper humoren, gleden og varmen. Hun var alltid aktiv, hadde masse ting å gjøre uten å gjøre noe ut av det. Hun var veldig, veldig gledelig å ha med å gjøre, sier Koss.

– Husk at også jeg er veldig glad i «Lisbeth», og vil vite hva som har skjedd med henne, sier han.

Tre år siden forsvinningen

Det var 31. oktober for tre år siden at Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra familiens hjem på Fjellhammer i Lørenskog. Da Tom Hagen kom hjem samme ettermiddag, sier han at han ble møtt av et trusselbrev med krav om løsepenger. Saken ble etterforsket i skjul før politiet gikk offentlig ut om forsvinningen 9. januar 2019.

28. april ble Tom Hagen selv pågrepet og siktet for drapet på kona. Han ble løslatt fra varetektsfengsling 8. mai og nekter for å ha noe med forsvinningen å gjøre.