Tre år siden Anne-Elisabeth Hagen forsvant

– Etter en totalvurdering av alle sakens opplysninger slik saken står nå, vurderer politiet draps-hypotesen som den mest sannsynlige, men vi etterforsker fortsatt kidnappingshypotesen aktivt med det mål å finne ut hva som skjedde med Anne-Elisabeth Hagen 31. oktober 2018, skriver politiinspektør Gjermund Hansen i Øst politidistrikt i en epost til NTB.

Anne-Elisabeth Hagens ektemann Tom Hagen er fortsatt siktet for drap eller medvirkning til drap. I tillegg er en mann i 30-årene siktet for medvirkning til bortføring.

Politiet vil ikke si om mistankene mot de siktede er svekket eller styrket den siste tiden.

– Alle som er siktet i en straffesak, har en grunnleggende rett til å bli ansett uskyldig inntil det motsatte er bevist for en domstol. Vi ønsker derfor ikke å gi fortløpende kommentarer på hvordan vi vurderer mistankegrunnlaget, sier Hansen.

Hagen har nektet enhver befatning med konas forsvinning.

Krevende startfase

Politiet mener det er flere årsaker til at saken fortsatt ikke er løst, tre år etter forsvinningen.

– For det første hadde saken en svært krevende initialfase, hvor vi kontinuerlig måtte vekte hensynet til fornærmedes liv og helse opp mot etterforskningshensyn. Etterforskningen hittil har vist at vi står overfor gjerningspersoner som gjennom lang og nitid planlegging har tatt flere skritt for å gjøre det vanskelig for politiet å spore handlingene. Det er blant annet benyttet krypterte valutaer og krypterte kommunikasjonsformer, som er utarbeidet nettopp for ikke å kunne spores, sier politiinspektøren.

Han mener progresjonen i etterforskningen er innenfor det man kan forvente i en så kompleks og omfattende sak.

– Etterforskningen som pågår bringer fortløpende ny informasjon inn i saken, som samlet sett bidrar til å opplyse hva som har hendt med Anne-Elisabeth Hagen og de handlinger gjerningspersonene har foretatt.

Kryptospor

Den siste tiden har politiet opplyst at hovedprioriteten er å undersøke det såkalte kryptosporet.

– Krypto-sporet består av flere elementer, hvor en viktig del er å kartlegge hvem som kan ha vært i befatning med den identiteten som er misbrukt på de ulike vekslingsbørsene i saken. Resultatene fra de tekniske undersøkelsene genererer fortløpende taktiske etterforskningsskritt, hvor det gjennomføres for eksempel avhør eller gjøres ytterligere undersøkelser rundt identiteter, IP-adresser, epost adresser, og lignende, sier Hansen.

Han understreker at andre spor er ikke er lagt bort, selv om de konsentrerer seg mest om kryptosporet.

– Men slik saken står nå, mener vi det er her det ligger størst potensial for å bringe etterforskningen videre.

– Hvordan er sannsynligheten for at saken vil bli løst i nær framtid?

– Politiet arbeider for fullt med en særdeles krevende og kompleks sak, og vi ønsker ikke å gi noen prognoser rundt dette. Vårt fokus er å gjøre en best mulig jobb ut fra de forutsetningene vi har, og så vil tiden vise i hvilken grad vi kommer i mål og hvor lang tid det eventuelt vil ta.

Forsvunnet

Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra boligen sin en gang mellom klokka 9.15 og 9.48 onsdag 31. oktober 2018.

Ektemannen – forretningsmannen og milliardæren Tom Hagen (71) – har forklart at han kom hjem rundt klokka 13.30 og varslet politiet en drøy halvtime senere.

Et krav om å betale nesten 100 millioner kroner i kryptovaluta, formildet i et trusselbrev, lå igjen inne i huset.